L’achat d’un GPU est délicat pour le moment – sans parler du coût élevé. Vous pouvez essayer un service de streaming de jeux comme GeForce Now de Nvidia à la place. La société vient de lancer le programme d’adhésion Priority qui vous permet de longues sessions de jeu et vous pouvez même activer RTX et DLSS.

Le nom du nouveau plan n’est pas un hasard. Si vous avez déjà utilisé GeForce Now, vous saurez que vous devez parfois faire la queue pour qu’une machine se libère avant de pouvoir démarrer votre jeu. Eh bien, ce nouveau niveau a la priorité lors de la file d’attente pour un jeu.

Vous pouvez vous inscrire pour 10 $ par mois ou payer un abonnement d’un an en un seul paiement de 100 $. Si vous voulez juste un essai routier, consultez le niveau gratuit. Gardez à l’esprit qu’il est plus probable que vous deviez attendre et que les sessions de jeu sont limitées à 1 heure. De plus, les utilisateurs gratuits ne peuvent pas activer le lancer de rayons (et vous devez posséder les jeux auxquels vous voulez jouer).

Quoi qu’il en soit, la raison pour laquelle Nvidia a introduit l’adhésion Priority est qu’elle n’accepte plus les inscriptions pour les comptes Founders ‘Edition. Ces premiers utilisateurs obtiennent des droits acquis à 5 $ par mois grâce au Fondateurs pour la vie avantage (si vous avez des questions à ce sujet, voici la FAQ).

GeForce Now a maintenant 2 ans et il a beaucoup grandi. Il prend en charge les lancements jour et date (comme Cyberpunk 2077) et la ludothèque compte désormais plus de 800 titres.

Nvidia ouvre de nouveaux centres de données, ce qui devrait contribuer à réduire les temps d’attente. Il y en a actuellement plus de 20 dans le monde et les existants sont en train de s’étendre.



Centres de données GeForce Now nouveaux et à venir

L’entreprise travaille également à l’amélioration de l’expérience utilisateur. L’application GeForce Now devrait être mise à jour vers la v2.0.28 dans environ une semaine et elle apportera une meilleure qualité d’image. Cet objectif sera atteint grâce à la technologie adaptative unique Vsync, qui réduira le bégaiement et la latence. Une nouvelle technologie de réduction de la gigue adaptative aidera également à augmenter les débits binaires sur les réseaux saccadés.

En plus de la mise à jour v2.0.28, 7 nouveaux jeux arrivent maintenant:

Pour plus de détails – et si vous souhaitez vous inscrire – vous pouvez consulter la page officielle GeForce Now.

