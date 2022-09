Nvidia, Okta, Five Below, Bed Bath & Beyond et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Nvidia — L’action de Nvidia a chuté de plus de 11 % alors que le gouvernement restreignait la vente de certaines de ses puces à la Chine. Les actions d’Advanced Micro Devices, qui a également reçu l’ordre de cesser de vendre des puces d’intelligence artificielle à la Chine, ont chuté de 6 %. Micron Technology a perdu plus de 1 %. Broadcom a chuté de plus de 2 % et Qualcomm de 4 %.

Bed Bath & Beyond – Les actions du détaillant à domicile et des actions de mèmes ont chuté d’environ 7,5% à la mi-journée après qu’une poignée d’analystes ont déclaré que son plan de redressement, annoncé mercredi, n’était pas suffisant pour réparer son entreprise en difficulté. Raymond James a déclassé l’action jeudi, affirmant que le nouveau financement et les plans de l’entreprise de fermer des magasins et de licencier des employés “ne font que donner un coup de pied dans la boîte”.

Hormel Foods – Les actions de Hormel ont chuté de près de 7% après avoir abaissé ses perspectives de bénéfices pour l’année. Le fabricant de Spam et Skippy, entre autres, a baissé ses prévisions de BPA à une fourchette de 1,78 $ à 1,85 $ de 1,87 $ à 1,97 $. Le PDG Jim Snee a cité l’inflation élevée des coûts comme facteur, mais a déclaré que les pressions sont transitoires et susceptibles de s’atténuer au cours des prochains trimestres.

Okta – Les actions d’Okta ont cratéré de 35% malgré un rythme supérieur et inférieur au cours du dernier trimestre. Un grand nombre de banques de Wall Street ont déclassé les actions de la société de logiciels de cybersécurité, invoquant des problèmes lors de l’intégration d’Auth0, qu’elle a acquise l’année dernière.

HP – Les actions du fabricant de PC ont chuté d’environ 3% alors que Loop Capital a abaissé le titre à une note de maintien à l’achat. La firme de Wall Street a cité un ralentissement potentiel de la demande de PC commerciaux et la nécessité pour les investisseurs d’évaluer le plan de transformation en attente de l’entreprise. Plus tôt cette semaine, HP a signalé un manque à gagner dans un contexte de ralentissement des dépenses en électronique.

Campbell Soup – Campbell Soup a perdu 3% après avoir partagé des résultats conformes aux attentes de Wall Street au cours du dernier trimestre. La société a déclaré qu’elle s’attend à une demande continue pour ses produits car l’inflation reste élevée.

Five Below – Les actions du détaillant de valeur ont augmenté de 4,5% même après que les bénéfices et les revenus du dernier trimestre aient été inférieurs aux attentes de Wall Street. Five Below a également publié de faibles prévisions pour le troisième trimestre et l’année entière.

MongoDB – Les actions de MongoDB ont perdu 25% après que la société de cloud computing a déclaré qu’elle s’attendait à une perte plus importante que prévu au troisième trimestre. La société a dépassé les attentes de Wall Street en matière de chiffre d’affaires et de résultats et a partagé de solides prévisions de revenus.

Nutanix — L’action de Nutanix a grimpé de 26 % après une baisse des revenus au cours du dernier trimestre. La société a également partagé une perte plus faible que prévu et partagé de solides orientations.

Ciena Corporation – Les actions de la société de télécommunications Ciena Corporation ont chuté de 10% jeudi après avoir annoncé des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes de Wall Street. L’entreprise a déçu à la fois sur les résultats et sur les résultats. La société a déclaré que bien qu’elle constate une forte demande des clients, les pénuries de composants ont affecté les ventes.

Signet Jewelers – Les actions du détaillant de bijoux ont chuté de 11% malgré des bénéfices meilleurs que prévu au cours du dernier trimestre. Les ventes des magasins comparables ont diminué plus que prévu.

Lands ‘End – Le stock de vêtements a chuté de 16% malgré la société affichant une perte trimestrielle plus faible que prévu et des revenus supérieurs aux attentes. Cela s’est produit alors que Lands ‘End a réduit ses prévisions pour l’année entière alors qu’elle était aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement en cours.

Pure Storage – Les actions de Pure Storage se sont négociées en baisse de 6% malgré un rythme supérieur et inférieur au deuxième trimestre. La société a également partagé de solides prévisions de revenus pour le troisième trimestre et l’année complète.

