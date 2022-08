Nvidia (NVDA) résultats T2 2023

Jen-Hsun Huang, président et chef de la direction de Nvidia Corp., prend la parole lors de l’événement de la société au Mobile World Congress Americas à Los Angeles le 21 octobre 2019.

Nvidia a annoncé des résultats du deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street en matière de revenus et de bénéfices par action.

Le rapport est conforme aux résultats préliminaires de Nvidia il y a deux semaines. Le fabricant de puces a averti qu’il manquerait les estimations de Wall Street et que la croissance avait considérablement ralenti en raison des ventes de jeux décevantes en raison des conditions macroéconomiques. Il a également averti que sa marge brute chuterait.

Nvidia a raté ses revenus, mais les estimations de Refinitiv n’ont pas changé après que la société a mis en garde sur ses prévisions et a déclaré qu’elle prévoyait de déclarer 6,7 milliards de dollars au cours du trimestre. L’action Nvidia a chuté de plus de 2% en négociation prolongée.

Voici comment Nvidia a fait par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv :

EPS : 0,51 $, ajusté, contre 1,26 $ prévu

0,51 $, ajusté, contre 1,26 $ prévu Revenu: 6,7 milliards de dollars contre 8,10 milliards de dollars attendus

Le fabricant de puces a déclaré qu’il prévoyait des ventes de 5,9 milliards de dollars au cours de son troisième trimestre fiscal, contre des estimations consensuelles de Refinitiv de 6,95 milliards de dollars.

Les revenus du département des jeux de Nvidia ont diminué de 33% d’une année sur l’autre pour atteindre 2,04 milliards de dollars. Nvidia a déclaré que cette erreur était due à la baisse des ventes de ses produits de jeu, qui sont principalement des cartes graphiques pour PC. Nvidia a déclaré qu’elle modifierait les prix avec ses détaillants pour faire face aux “conditions de marché difficiles” pour l’industrie qui, selon elle, devraient persister tout au long du trimestre en cours.

L’activité de centre de données de la société s’est légèrement améliorée. Il a augmenté de 61 % sur une base annuelle pour atteindre 3,8 milliards de dollars, tiré par ce que la société appelle les clients « hyperscale », qui sont de grands fournisseurs de cloud.

Nvidia a également quelques secteurs d’activité plus petits. Son activité de visualisation professionnelle, qui vend des puces graphiques à usage professionnel, a diminué de 4 % par an pour atteindre 496 millions de dollars. L’automobile reste petite, bien qu’elle ait augmenté de 45 % d’une année sur l’autre pour atteindre 220 millions de dollars. Nvidia a déclaré que les revenus de ses puces d’extraction de crypto-monnaie dédiées, CMP, étaient “nominaux”, contribuant à une baisse annuelle de 66% dans sa catégorie OEM et autre.

L’action Nvidia est en baisse de plus de 42 % depuis le début de l’année. C’était une pandémie chérie, qui a fortement augmenté alors que le travail à domicile a incité les achats de cartes graphiques et de puces de serveur, dynamisant les activités de Nvidia et entraînant une croissance des revenus de 61 % au cours de l’exercice 2022.

En mai, Nvidia a annoncé qu’elle ralentirait son rythme d’embauche face aux défis macroéconomiques.