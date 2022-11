Nvidia (NVDA) résultats du troisième trimestre 2023

Nvidia | via Reuters

NVIDIA DRIVE Thor, l’ordinateur centralisé de nouvelle génération de la société pour la conduite autonome et assistée et l’infodivertissement embarqué, est présenté dans une image de document obtenue le 20 septembre 2022.

Nvidia signalé résultats du troisième trimestre fiscal mercredi pour la période se terminant en octobre avec des ventes dépassant les attentes des analystes mais un bénéfice par action à la lumière.

L’action Nvidia a augmenté de plus de 2 % en négociation prolongée.

Voici comment l’entreprise s’est comportée par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv :

PSE : 0,59 $, ajusté, contre 0,69 $ attendu

: 0,59 $, ajusté, contre 0,69 $ attendu Revenu: 5,93 milliards de dollars, contre 5,77 milliards de dollars attendus

Nvidia a déclaré qu’il s’attendait à environ 6 milliards de dollars de ventes au quatrième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations du consensus Refinitiv de 6,09 milliards de dollars.

La marge brute du troisième trimestre a baissé de 11,6 points de pourcentage à 53,6%, ce que la société a attribué à la prise en charge d’une charge d’inventaire en raison de la faible demande de puces pour centres de données en Chine. Le chiffre d’affaires est en baisse de 17% sur un an.

Nvidia est étroitement surveillée par les analystes et les investisseurs en tant qu’indicateur avancé de la santé de l’industrie technologique, car elle vend des puces et des logiciels à de nombreux fabricants de PC et fournisseurs de cloud.

Au cours des derniers mois, des sociétés de puces telles que Nvidia ont réduit les attentes en matière de commandes et averti que leurs clients étaient surchargés de pièces d’ordinateur. En mai, Nvidia a annoncé qu’elle ralentirait le rythme de ses embauches.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré dans un communiqué que la société “s’adaptait à l’environnement macro”.

Le marché des jeux sur PC ralentit après le boom de la pandémie. Les cartes graphiques Nvidia, qui avaient été difficiles à trouver en stock en 2020 et 2021, bénéficient désormais de remises au détail. Nvidia a également annoncé récemment une nouvelle génération de cartes graphiques dont le prix est plus élevé que celui des modèles précédents.

La division jeux de Nvidia a réalisé un chiffre d’affaires de 1,57 milliard de dollars, en baisse de 51 % d’une année sur l’autre. Nvidia a déclaré qu’elle vendait moins aux détaillants car ils avaient plus de stocks que la demande actuelle. Il a déclaré que les conditions macroéconomiques, en plus de la politique chinoise zéro Covid, nuisent à la demande des consommateurs.

L’activité des centres de données de Nvidia, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 3,83 milliards de dollars, a augmenté de 31 % d’une année sur l’autre. Nvidia a attribué la croissance aux ventes aux fournisseurs de services cloud américains et aux sociétés Internet grand public.

En juillet, Nvidia a réduit ses prévisions pour le trimestre d’octobre. Nvidia a également averti en août qu’elle serait touchée par les contrôles américains à l’exportation qui empêchent la vente de certaines puces d’intelligence artificielle rapides à des entreprises chinoises. En novembre, il révélé une nouvelle puce conçue pour répondre aux règles d’exportation américaines.

Nvidia a déclaré que la baisse des ventes des GPU interdits en Chine serait largement compensée par ses produits alternatifs.

Nvidia a quelques secteurs d’activité plus petits, notamment la visualisation professionnelle et les puces automobiles. Ils sont petits. La visualisation professionnelle a diminué de 65 % sur une base annuelle pour atteindre 200 millions de dollars. L’automobile a augmenté de 86 %, mais reste très modeste, avec des ventes de 251 millions de dollars.

La catégorie “autres” de la société a rapporté 73 millions de dollars de revenus. Il comprend les puces d’extraction de crypto-monnaie (CMP) de Nvidia. La société a déclaré que les ventes des puces CMP étaient “nominales”.

Nvidia a déclaré avoir dépensé 3,75 milliards de dollars en rachats d’actions et en dividendes au cours du trimestre.