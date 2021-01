Nvidia est monté sur scène dans la foulée d’AMD pour révéler non seulement le RTX 3060, offrant une excellente option d’entrée de gamme à la gamme de GPU de bureau très populaire RTX 30 Series, mais également l’introduction de la nouvelle série RTX 30 pour les ordinateurs portables. Comme avec le lancement de la gamme de bureau en 2020, des mises à niveau de puissance importantes sont proposées par les derniers GPU d’ordinateurs portables, permettant un jeu de haute qualité en déplacement.

Vous vous demandez peut-être pourquoi les gens choisiraient un ordinateur portable de jeu plutôt qu’un ordinateur de bureau, et cela se résume à la portabilité. Je sais, la portabilité dans un ordinateur portable de jeu, qui l’aurait pensé?

Nous avons parcouru un long chemin dans le monde des ordinateurs portables de jeu au cours des dernières années, avec les progrès technologiques permettant non seulement d’améliorer les performances, mais également de réduire l’énorme empreinte de certains ordinateurs portables anciens. Selon Nvidia, la croissance des ordinateurs portables de jeu a été multipliée par 7 au cours des 7 dernières années, il est donc temps de rapprocher le monde des ordinateurs portables de ses homologues de bureau.

Cela se fait par l’introduction du RTX 30 Series MaxQ pour ordinateurs portables, basé sur la même architecture Ampère que la gamme de bureau. Bien sûr, vous n’atteindrez pas les mêmes niveaux de performances élevés sur un ordinateur portable de jeu que sur un PC de jeu, mais Nvidia affirme que la nouvelle gamme de GPU offre une augmentation de performances de 2x par rapport à la gamme RTX MaxQ de la génération précédente.

En fait, cela suggère que le mobile RTX 3060 d’entrée de gamme est non seulement plus rapide que le RTX 2080 Super haut de gamme, mais aussi 30% plus rapide que le PS5, capable de fournir des [email protected] gameplay avec des paramètres ultra – pas mal quand on considère que Nvidia envisage des ordinateurs portables de niveau 3060 vendus à environ 999 $.

La prochaine étape est le mobile RTX 3070, capable de fournir un solide [email protected] une expérience de jeu dans des jeux de qualité Ultra et des ordinateurs portables fonctionnant qui devraient coûter environ 1500 $.

C’est lorsque vous atteignez le mobile haut de gamme RTX 3080 que les choses deviennent vraiment impressionnantes, avec un énorme 16 Go de GDDR6 VRAM capable d’exécuter des jeux à [email protected]+ fps avec le lancer de rayons activé, bien que ces ordinateurs portables vous coûteront environ 2000 $.

L’amélioration des performances devrait inaugurer une nouvelle ère d’ordinateurs portables avec des taux de rafraîchissement élevés, Nvidia affirmant que plusieurs ordinateurs portables de jeu offrant des taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz sortiront en 2021. Des fréquences d’images élevées n’indiquent pas nécessairement une mauvaise autonomie de la batterie. , avec la technologie DLSS 2.0 alimentée par RTX de Nvidia capable de fournir d’énormes augmentations de la fréquence d’images sans augmentation des performances et de la puissance.

Bien sûr, cela dépendra du jeu et de l’ordinateur portable que vous utilisez, mais il est encourageant de voir les fabricants suggérer enfin que le jeu en déplacement est une option viable – les ordinateurs portables de jeu ont la réputation d’être terribles sur le plan de la durée de vie de la batterie, soyons honnête.

La meilleure nouvelle est que, contrairement au teaser de la gamme de GPU mobiles d’AMD, nous verrons les premiers ordinateurs portables dotés de la nouvelle gamme de GPU RTX 30 Series arriver sur le marché le 26 janvier.