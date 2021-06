Nvidia, Lennar, Adobe et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

Nvidia – Les actions de Nvidia ont gagné 2,3% après que Bank of America a relevé son objectif de cours sur l’action à 900 $ par action, contre 800 $ par action. La banque a déclaré que « l’adoption croissante de l’IA, l’expansion des cas d’utilisation dans le cloud, l’entreprise, la périphérie et les télécommunications peuvent aider NVDA à doubler son contenu et à tripler ses ventes de centres de données au cours des prochaines années ».

Lennar – Les actions de Lennar ont augmenté de 5,2% après que JPMorgan a mis à niveau le constructeur de maisons en surpondération de neutre. JPMorgan a déclaré que les actions de Lennar étaient « attrayantes par rapport à ses pairs et ne reflétaient effectivement pas la transformation commerciale importante et continue de l’entreprise ».

Adobe — Les actions du géant du cloud numérique se sont négociées près de 2% en plus grâce à des chiffres trimestriels meilleurs que prévu. Adobe a annoncé un bénéfice par action de 3,03 $ pour un chiffre d’affaires de 3,84 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 2,81 $ par action sur des ventes de 3,73 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Smith & Wesson Brands — Les actions des fabricants d’armes à feu ont bondi de 15 % après les résultats trimestriels de l’entreprise qui ont dépassé les attentes des analystes. Le bénéfice par action de Smith & Wesson de 1,71 $ a dépassé de 69 cents les prévisions de Refinitiv. Le chiffre d’affaires de 322,9 millions de dollars de la société a également dépassé une estimation de 259,8 millions de dollars. Smith & Wesson a également augmenté son dividende de 60 % et autorisé un rachat d’actions de 50 millions de dollars.

Orphazyme — Les actions d’Orphazyme ont plongé de 42% après Les régulateurs américains ont rejeté sa demande de médicament destiné à traiter la maladie de Niemann-Pick de type C.

Fox Corporation — Les actions de Fox ont gagné 2% après la société a augmenté son programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars à un total de 4 milliards de dollars.

Citigroup – L’action bancaire a chuté de 1,6% à midi, ce qui la place sur le rythme de sa 12e perte quotidienne consécutive. Les actions de Citigroup sont en baisse de plus de 11% cette semaine.

— Tanaya Macheel de CNBC a contribué au reportage