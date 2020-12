Le fabricant américain d’équipement de jeu Nvidia a annoncé son nouveau processeur graphique GeForce RTX 3060 Ti dans le cadre de la série Nvidia GeForce RTX 3060. La GeForce RTX 3060 Ti est plus rapide que son prédécesseur le Nvidia GeForce RTX 2080 Super GPU et est basée sur la nouvelle architecture Ampere. Nvidia n’a annoncé qu’un seul GPU dans la gamme, mais un modèle non Ti, le Nvidia GeForce RTX 3060, devrait arriver dans le futur. Le Nvidia GeForce RTX 3060 Ti est livré avec des fonctionnalités telles que le traçage de rayons et le Super Sampling (DLSS) d’apprentissage en profondeur alimenté par l’IA.

Le Nvidia GeForce RTX 3060 Ti est au prix de Rs 35 900 en Inde pour la carte Founders Edition. Il sera disponible dans le pays à partir du 2 décembre, avec les cartes partenaires d’Asus, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY et Zotac. Nvidia dit qu’il sera également disponible à l’achat via tous les principaux détaillants en ligne et hors ligne. La société propose également un abonnement d’un an au service de jeu en nuage Nvidia GeForce Now avec le Nvidia GeForce RTX 3060 Ti dans certains pays.

Le Nvidia GeForce RTX 3060 Ti est destiné aux jeux de résolution 1080p et 1440p. Il est livré avec 38 multiprocesseurs de streaming (SM) et 4 864 cœurs CUDA. Le GPU dispose également d’une horloge mémoire de 7 000 MHz. L’horloge de suralimentation de la carte graphique Founders Edition Nvidia GeForce RTX 3060 Ti est de 1665 MHz et Nvidia a équipé la GeForce RTX 3060 Ti de 8 Go GDDR6 VRAM avec une interface de mémoire 256 bits. La carte graphique est dotée de la technologie DLSS de Nvidia, qui est alimentée par un Tensor Cored dédié trouvé sur les GPU Nvidia GTX. Il est également livré avec la technologie Reflex de Nvidia qui réduit la latence du système. Il existe d’autres fonctionnalités de GeForce Experience, notamment l’enregistrement et le streaming de jeu, la prise de captures d’écran et l’optimisation des jeux.