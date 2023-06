Nvidia investit dans la startup d’IA générative liée à Google Cohere

Cohere, une start-up d’intelligence artificielle générative axée sur l’entreprise, a levé 270 millions de dollars dans le cadre d’une ronde de capital-risque de série C qui comprend le géant de l’IA Nvidia en tant qu’investisseur.

Alors que les grandes entreprises technologiques se précipitent pour sécuriser leurs positions sur les écosystèmes d’IA, les géants de l’entreprise font de multiples investissements de démarrage. Dans le nouveau cycle Cohere, Oracle et Force de vente étaient aussi des investisseurs. Le cycle de 270 millions de dollars était plus que ce que Cohere, qui n’a que quatre ans, avait levé au total à ce jour – 175 millions de dollars. Cohere est l’une des entreprises dans lesquelles le nouveau fonds d’IA générative Salesforce Ventures investit.

Microsoft qui soutient OpenAI avec des milliards de dollars, a récemment accepté de dépenser des milliards sur l’infrastructure d’IA de CoreWeave, dans laquelle Nvidia est déjà un investisseur.

OpenAI classé n ° 1 sur la liste CNBC Disruptor 50 2023. Cohere s’est classé n ° 44.

Cohere fabrique des outils d’IA qui peuvent alimenter la rédaction, la recherche et la synthèse, et il voit une opportunité de se développer sur le marché et de se différencier d’OpenAI en se concentrant sur les préoccupations des entreprises concernant l’introduction de données propriétaires dans de grands modèles de langage. OpenAI, qui nécessite de grandes quantités de données pour former ses modèles, travaille avec des entreprises clientes pour répondre à ces préoccupations. La société signe également des accords avec de grandes entreprises pour intégrer sa technologie gen AI dans des secteurs allant de la technologie aux services financiers tout en fournissant un pare-feu autour des données d’entreprise, et serait également au travail sur une version open source de son IA.

Cohere indique que les clients actuels comprennent des plateformes de streaming mondiales, des entreprises de vêtements et des entreprises qui utilisent la plateforme pour rationaliser le service client ou améliorer les capacités de modération de contenu. Il a récemment collaboré avec la société de logiciels de commerce conversationnel et de chatbot d’intelligence artificielle LivePerson pour proposer aux entreprises de grands modèles de langage personnalisés.

« Nous voulons créer cette boîte à outils accessible à tous les développeurs », a déclaré le co-fondateur et PDG Aidan Gomez à CNBC en juin 2022.

Plus récemment, il a déclaré à CNBC « Ce que vous allez voir, c’est que les humains vont devenir dix fois plus efficaces dans ce qu’ils font », a-t-il déclaré, tout en soulignant que l’adoption de l’IA et son accélération sur le lieu de travail prendront des années. . « La réalité est que ce sera un processus lent au cours de la prochaine demi-décennie et il y aura du temps pour s’adapter et changer de travail », a-t-il déclaré.

Une nouvelle enquête sur la main-d’œuvre américaine publiée jeudi par CNBC et SurveyMonkey montre qu’environ un quart des travailleurs américains craignent que l’IA ne rende bientôt leur emploi obsolète. La majorité déclare ne pas utiliser l’IA aujourd’hui, mais de nombreux travailleurs (43 %) disent s’attendre à ce que leur travail change considérablement au cours des cinq prochaines années en raison des perturbations de l’IA.

Les fondateurs de Cohere entretiennent des liens étroits avec Alphabet c’est Google. Gomez et Nick Frosst sont d’anciens membres de l’équipe Google Brain (une équipe d’IA exploratoire qui relève désormais de Google Research). Gomez, PDG de Cohere, a travaillé avec d’autres chez Google d’Alphabet pour développer des transformateurs, une nouvelle méthode de traitement du langage naturel qui améliore la sensibilité et la précision contextuelles.

En novembre 2022, Cohere s’est associé à la plateforme cloud de Google pour former ses modèles.

Le cours de l’action Nvidia a grimpé de plus de 160 % cette année, soutenu par l’essor des ventes de puces IA, car les investisseurs la considèrent comme l’un des géants de la technologie susceptibles de dominer le paysage en évolution de l’IA. Le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, a exprimé sa confiance en Cohere, déclarant dans un communiqué de presse annonçant le financement : « L’équipe de Cohere a apporté des contributions fondamentales à l’IA générative. Leur service aidera les entreprises du monde entier à exploiter ces capacités pour automatiser et accélérer.

« Nous sommes avant le véritable déploiement, donc je pense que mijoter sous l’eau est tout ce travail en cours pour transformer chaque produit, chaque entreprise », a déclaré Gomez à CNBC en mai.

Le nouveau cycle de financement de Cohere a été mené par Inovia Capital, et comprenait également DTCP, Mirae Asset, Schroders Capital, l’ancienne société Disruptor 50 SentinelleUn Thomvest Ventures et l’investisseur de retour Index Ventures.