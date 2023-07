Nvidia investit dans la société de biotechnologie Recursion pour la découverte de médicaments IA

Fabricant de puces Nvidia investira 50 millions de dollars dans Produits pharmaceutiques de récurrence pour accélérer le développement de la société de biotechnologie modèles d’intelligence artificielle pour la découverte de médicaments, ont annoncé mercredi les sociétés.

Les actions de Recursion ont grimpé de 80 % après l’annonce. Les actions de Nvidia, qui ont contribué à alimenter les gains boursiers cette année au milieu des espoirs concernant ses puces informatiques AI, ont augmenté de plus de 2 %.

Recursion utilise des modèles alimentés par l’IA pour identifier et concevoir de nouvelles thérapies, et propose ces modèles à d’autres fabricants de médicaments, notamment Roche et Bayer.

Recursion, basé à Salt Lake City, dans l’Utah, utilisera ses ensembles de données biologiques et chimiques dépassant 23 000 téraoctets pour former ses modèles d’IA sur la plate-forme cloud de Nvidia. Les modèles d’IA nécessitent généralement de grandes quantités de données, généralement mesurées en téraoctets, pour les former.

Nvidia peut alors potentiellement licencier ces modèles d’IA sur BioNeMo, le service cloud de la société pour l’IA générative dans la découverte de médicaments qu’il a déployé plus tôt cette année.

Recursion prévoit d’utiliser BioNeMo pour soutenir son pipeline interne de médicaments et ceux de ses partenaires actuels et futurs. Recursion mène des essais sur l’homme pour cinq de ses médicaments.

« Notre collaboration avec NVIDIA représente deux entreprises de premier plan qui se réunissent pour aider à résoudre l’un des défis les plus difficiles au monde, la découverte de médicaments », a déclaré le PDG de Recursion, Chris Gibson, dans le communiqué.

L’investissement de Nvidia est le dernier exemple de la frénésie de l’IA qui fait son chemin dans l’industrie pharmaceutique. Les fabricants de médicaments reconnaissent de plus en plus le potentiel de l’IA pour fournir plus rapidement des traitements vitaux aux personnes.

Moderne a déclaré en avril qu’il exploiterait la puissance de l’IA pour faire progresser la technologie de l’ARN messager de la société, qui est utilisée dans les vaccins Covid. Un mois plus tard, Google Cloud a lancé deux nouveaux outils basés sur l’IA qui visent à aider les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques à accélérer la découverte de médicaments.

Nvidia, qui produit des puces utilisées pour alimenter l’intelligence artificielle, est considérée comme un grand gagnant du boom de l’IA.

La société a atteint une valeur marchande de mille milliards de dollars pour la première fois en juin, dans le cadre de l’augmentation de plus de 200 % du cours de l’action depuis le début de cette année en raison d’une forte demande d’IA.

L’investissement dans Recursion ne fait qu’approfondir le pari de Nvidia dans la technologie populaire.

L’annonce intervient également alors que Recursion renforce son intérêt pour l’IA. L’entreprise en mai acquis deux sociétés dans l’espace de découverte de médicaments axé sur l’IA pour 87,5 millions de dollars.

D’autres fabricants de médicaments axés sur l’IA se sont également négociés à la hausse mercredi après l’annonce.

Exscientia grimpé jusqu’à 12 %, tandis que Produits biologiques AbCellera a bondi de plus de 13 %.

– Benjamin Taubman de CNBC a contribué à ce rapport.