Nvidia GTX 1630 leaks, une carte Turing d’entrée de gamme

Les prix des GPU de bureau ont commencé à se normaliser, mais il semble que Nvidia ressente toujours le besoin de quelque chose de bon marché et facile à produire – le fabricant de composants Colorful a laissé échapper qu’il y avait une Nvidia GTX 1630 en route.

Ce sera une réduction par rapport au modèle de base précédent, le 1650. Cela signifie qu’il est basé sur l’architecture Turing de 2019. La différence entre la série GTX 16 et la série RTX 20 est que la première manque de matériel de traçage de rayons et de tenseur.

Selon les données divulguées, la GTX 1630 aura moins de cœurs CUDA que la 1650, ce qui sera légèrement compensé par des vitesses d’horloge plus élevées. La plus grande limite aux performances, cependant, sera le bus 64 bits vers les 4 Go de GDDR6. Cela se traduira par une réduction de moitié de la bande passante mémoire par rapport au 1650 (qui dispose d’un bus 128 bits). Les puces Turing sont fabriquées dans les fonderies 12 nm de TSMC, il devrait donc y avoir relativement peu de concurrence pour la capacité.

GeForce GTX1630* GTX 1650

GPU 12 nm Turing TU117-150 12 nm Turing TU117-300

Cœurs CUDA 512 896

Booster l’horloge 1 785 MHz 1 590 MHz

Mémoire 4 Go de mémoire GDDR6 4 Go de mémoire GDDR6

Bus mémoire 64 bits 128 bits

Bande passante 96 Go/s 192 Go/s

* spécifications rumeurs





Quant à la GeForce GTX 1630 colorée elle-même, des images de celle-ci ont été divulguées récemment et elles ont montré un design similaire à la GTX 1650 Battle Axe – deux ventilateurs de refroidissement, des sorties HDMI, DisplayPort et DVI, plus un connecteur d’alimentation à 6 broches. Cette dernière partie signifie que la carte dépassera le TDP maximum de 75 W que PCIe peut prendre en charge.









Fuites d’images du GPU coloré GeForce GTX 1630

On ne sait pas quand la GeForce GTX 1630 sera officialisée ni quel sera son PDSF. Les détails officiels sont attendus demain.

