NVIDIA GeForce RTX 5080 aurait également 24 Go de mémoire, utilisant apparemment des modules GDDR7 de 3 Go

Veuillez noter que cet article est marqué comme rumeur .

NVIDIA envisage peut-être d’ajouter plus de mémoire au RTX 5080

Vous vous souvenez de l’actualité concernant la mémoire GDDR7 de 3 Go ? On suppose que le RTX 5080 ne sera pas lancé uniquement avec 16 Go de VRAM, mais également avec une configuration de 24 Go.

Le sujet le plus discuté après la fuite des spécifications RTX 5090 et RTX 5080 était peut-être les besoins en énergie élevés et la spécification décevante de 16 Go de VRAM pour le RTX 5080. Cependant, ce n’est peut-être pas toute l’histoire. Il semblerait que NVIDIA travaille également sur une version 24 Go. Bien que l’histoire originale ne mentionne pas explicitement les détails, Wccftech fait le lien en nous rappelant la mémoire de 3 Go qui sera utilisée avec la technologie GDDR7.

Cela signifie essentiellement que, même si la carte disposera toujours d’un bus mémoire de 256 bits, la configuration non binaire permettra de nouvelles configurations de mémoire. La première génération de la série RTX 50 a été confirmée par des fuites comme utilisant des modules de mémoire de 16 Go (ou 2 Go), similaires aux modèles GDDR6X, mais à terme, de nouvelles configurations comme 24 Go ou 48 Go seront disponibles.

Rumeurs sur RTX 5080 24 Go, Source : Chiphell

On ne peut pas ignorer le fait que NVIDIA a adopté une approche très similaire avec les cartes graphiques RTX 4080, annoncées dans des configurations de 16 Go et 12 Go. En raison de réactions négatives, NVIDIA a finalement annulé le SKU de 12 Go, qui est devenu plus tard le 4070 Ti. Dans ce cas, les deux cartes avaient des spécifications totalement différentes, de sorte que les commentaires négatifs étaient mérités. Cependant, en supposant que cette rumeur sur le 5080 24 Go soit vraie, elle apparaîtrait probablement plus tard et serait considérée comme une mise à niveau des spécifications plutôt qu’un déclassement.

Il convient de noter que le RTX 5080 utiliserait le GPU GB203-400, ce qui, à en juger par la convention de dénomination de NVIDIA, suggère une configuration GPU complète. Par conséquent, la société ne serait pas en mesure d’ajouter plus de cœurs si le même GPU était utilisé.

Il est important de noter qu’il ne s’agit encore que d’une rumeur. Les informations actuellement diffusées par NVIDIA, les partenaires du conseil d’administration et les fuites peuvent ne pas correspondre, étant donné que NVIDIA fonctionne probablement toujours avec des numéros de carte plutôt que des noms de SKU. Un changement de spécification peut survenir à tout moment et cela peut prendre des mois, voire des années, pour obtenir une confirmation. Par exemple, le RTX 4090 Ti, qui n’a jamais été commercialisé, était déjà en production – techniquement parlant, le refroidisseur l’était, mais le SKU n’a jamais été commercialisé.

En d’autres termes, prenez tout avec des pincettes, mais n’oubliez pas que nous faisons de notre mieux pour filtrer les rumeurs que vous entendez chaque jour. Nous pensons que cette rumeur particulière a beaucoup de sens.

Spécifications rumeurs des NVIDIA RTX 5090 et 5080 VidéoCardz.com RTX5090 RTX 5080 24 Go RTX 5080 16 Go RTX4090 RTX4080 Image Être divulgué Être divulgué Être divulgué GPU Puits noir

GB202-300 À confirmer Puits noir

GB203-400 Ada Lovelace

AD102-300 Ada Lovelace

AD103-300 SM À confirmer Cœurs CUDA À confirmer Augmenter l’horloge À confirmer À confirmer À confirmer Mémoire Bus mémoire Vitesse de la mémoire Bande passante mémoire Connecteurs d’alimentation 1x 16 broches 1x 16 broches 1x 16 broches 1x 16 broches 1x 16 broches TGP par défaut À confirmer DisplayPort DP 2.1a UHBR20 DP 2.1a UHBR20 DP 2.1a UHBR20 DP 1.4a DP 1.4a Interface PCIe PCIe 5.0 × 16 PCIe 5.0 × 16 PCIe 5.0 × 16 PCIe 4.0 × 16 PCIe 4.0 × 16 PDSF À confirmer À confirmer À confirmer Date de l’annonce 2025 2025 + 2025 septembre 2022 septembre 2022

