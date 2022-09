Nvidia GeForce RTX 4090, 4080 sera expédiée le 12 octobre à partir de 899 $

Que ce passe-t-il Nvidia a annoncé ses cartes graphiques de jeu phares de nouvelle génération, les RTX 4090 et RTX 4080. Pourquoi est-ce important Les cartes graphiques basées sur Nvidia sont toujours les plus populaires sur le marché, et toutes les nouvelles technologies qui les accélèrent considérablement sont notables.

Au revoir, Ampère; bonjour, Ada Lovelace : Nvidia a dévoilé sa nouvelle génération de cartes graphiques GeForce lors de sa conférence annuelle sur la technologie graphique, avec la mise à niveau semestrielle de l’architecture du GPU. Nvidia affirme que le produit phare RTX 4090 peut fonctionner jusqu’à 2 fois mieux sur les jeux lourds et jusqu’à 4 fois plus rapidement sur les jeux entièrement ray-tracés que l’ancien produit phare RTX 3090 Ti, tandis que le RTX 4080 devrait être jusqu’à 3 fois plus rapide que le RTX 3080Ti. Le RTX 4090 devrait être expédié le 12 octobre à partir de 1 599 $, tandis que le RTX 4080 arrivera en novembre à partir de 899 $ ; ce dernier sera disponible en deux versions, 16 Go et 12 Go.

En plus des cartes Founders Edition de Nvidia, des versions utilisant les GPU seront disponibles chez les partenaires habituels de Nvidia (sauf EVGA), y compris Asus, Gigabyte, MSI, PNY et Zotac. Les RTX 3080, 3070 et 3060 resteront dans la gamme, et je rechercherais de grosses remises sur eux pendant la saison des achats des Fêtes.

Caractéristiques RTX 4090 RTX 4080 (16 Go) RTX 4080 (12 Go) Mémoire 24 Go GDDR6X/384 bits 16 Go GDDR6X/256 bits 12 Go GDDR6X/192 bits Cœurs CUDA 16 384 9 728 7 680 Horloge de suralimentation (GHz) 2.52 2.51 2.61 Génération PCIe 4 4 4 Largeur de la carte 3 emplacements 3 emplacements Varie Exigence d’alimentation/alimentation 450w/850w 320w/700w 285w/700w Disponibilité 12 octobre Novembre Novembre Prix À partir de 1 599 $ À partir de 1 199 $ À partir de 899 $

Lorsque le RTX 4090 sera livré, il y aura des DLC gratuits de preuve de beauté et de performance : Portail avec RTX et un nouveau Traçage de rayons : mode Overdrive pour Cyberpunk 2077. Il y aura également une application maison de rendu en temps réel, Nvidia Racer RTX.

L’architecture Ada Lovelace des puces – il n’est pas clair si elle sera appelée “Ada”, qui est plus courte, ou “Lovelace”, conformément à la tradition – introduit sept mises à niveau matérielles, dont certaines sont dérivées de son centre de données frère et sœur, Trémie:

Construit sur un processus de 4 nm. De manière optimale, des processus plus petits permettent d’entasser plus de silicium dans le même espace, avec (généralement) une efficacité énergétique et des performances améliorées.

Les cœurs de lancer de rayons de 3e génération doublent le débit des calculs sur la façon dont les rayons interagissent avec les polygones définissant l’image, ce qui, selon Nvidia, augmente la vitesse de fonctionnement en virgule flottante jusqu’à 2,8 fois.

Les cœurs Tensor de 4e génération, qui pilotent le logiciel de mise à l’échelle DLSS de Nvidia, permettent à DLSS de passer de la génération de pixels individuels à des algorithmes basés sur des images plus efficaces pour son nouveau DLSS 3. Plus de 35 jeux et applications sont inscrits pour intégrer DLSS 3 à partir d’octobre.

Les multiprocesseurs de streaming mis à jour offrent plus de 2 fois le débit des SM Ampere.

Shader Execution Reordering optimise le transfert des données de lancer de rayons vers les SM pour la rastérisation, ce qui, selon la société, augmente les performances du shader jusqu’à 2X et les fréquences d’images jusqu’à 25%.

L’accélérateur de flux optique utilise les données de mouvement des pixels vers DLSS afin de générer de nouvelles images ; Nvidia affirme que cela améliore les performances des jeux gourmands en CPU (jeux de simulation complexes, comme Microsoft Flight Simulator).

Les encodeurs AV1 doubles devraient améliorer la qualité du traitement vidéo à la volée pour les streamers. OBS devrait publier une nouvelle version de son logiciel de streaming en octobre, et Discord devrait le prendre en charge plus tard cette année.

Pour accompagner les nouvelles capacités de traitement, Nvidia a introduit de nouveaux algorithmes logiciels pour améliorer également les performances.