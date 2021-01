Au CES 2021, Nvidia a annoncé une nouvelle carte graphique moins chère dans sa série RTX 3000.

Le RTX 3060 se positionne comme la mise à niveau idéale pour la GTX 1060, qui pouvait lire les titres AAA (à l’époque) à 60 ips.

C’est ce que le RTX 3060 est conçu pour faire en 2021, sauf bien sûr qu’il le fait avec RTX activé.

RTX 3060 en un coup d’œil:

Peut exécuter les derniers titres avec RTX à 60 ips

À partir de 299 £ / 329 $

Lancé fin février 2021

Combien coûte le nouveau Nvidia RTX 3060?

La gamme RTX 30 commence maintenant avec le RTX 3060 qui coûtera 299 £ / 329 $. Le 3060 Ti – l’ancien modèle le moins cher – commence à 369 £.

Bien que Nvidia n’ait pas donné beaucoup de détails sur les spécifications lors du lancement, il a indiqué qu’il avait deux fois les performances de trame et 10 fois les performances de lancer de rayons de la GTX 1060.

Heureusement, les détails complets peuvent être trouvés sur le site Web de Nvidia qui confirment les rumeurs selon lesquelles il aurait 3584 cœurs CUDA et 12 Go de RAM GDDR6 (curieusement, plus que le 3060 Ti). Il dispose d’un bus 192 bits pour faciliter cela.









De plus, le 3060 sera le premier à prendre en charge la BARRE redimensionnable qui permet d’accéder à toute la mémoire du GPU en même temps par le CPU.

Des rumeurs précédentes suggéraient que Nvidia lancerait également un RTX 3050 Ti avec 3584 cœurs CUDA et 6 Go de RAM, et un RTX 3050 d’entrée de gamme avec 2304 cœurs CUDA et 4 Go de mémoire GDDR6. Mais cela ne s’est pas produit: l’événement était davantage axé sur les nouveaux ordinateurs portables de jeu de la série RTX 30, qui coûteront 999 $ (probablement environ 999 £).

Où puis-je acheter un Nvidia RTX 3060?

Bien sûr, la plus grande question ne concerne pas les spécifications de la nouvelle carte. C’est la disponibilité, car il est presque impossible d’acheter les cartes existantes car elles sont toujours en rupture de stock.

Nvidia a reconnu la situation actuelle lors du lancement et a déclaré qu’elle ferait de son mieux pour s’assurer qu’il y a suffisamment d’approvisionnement pour tout le monde.

Contrairement à la 3060 Ti qui a été mise en vente le lendemain (2 décembre) après son lancement, ce n’est pas le cas ici. Le RTX 3060 sera disponible à partir de fin février, il y a donc une bonne attente de 6 à 7 semaines.

Les cartes seront probablement disponibles chez les détaillants suivants au Royaume-Uni. Nous nous attendons à ce que le stock se vende rapidement, il vaudra donc la peine de pré-commander un 3060 si vous savez que vous en voulez un. Actuellement, il n’est pas possible de pré-commander la carte, même auprès de Nvidia.

Nous mettrons à jour cette section avec des liens spécifiques, ainsi que d’autres détaillants au fur et à mesure que les annonces seront mises en ligne.

Découvrez également où acheter le Nvidia RTX 3060 Ti au Royaume-Uni et, si vous ne savez pas quelle carte graphique vous convient le mieux, jetez un œil à quel GPU Nvidia dois-je acheter?