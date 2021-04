Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, il est difficile de mettre la main sur une carte graphique pour le moment. Comme, vraiment difficile. Même les cartes graphiques plus anciennes de Nvidia et d’AMD sont vendues à un prix élevé au milieu de la pénurie mondiale, et avec des pénuries de stock qui devraient durer une grande partie de l’année, il ne semble pas que la situation va changer de sitôt – en fait, il pourrait s’aggraver avant de s’améliorer.

C’est frustrant compte tenu de l’énorme bond en avant des performances offertes par la série RTX 30 de Nvidia et la série Radeon RX 6000 concurrente d’AMD, même le RTX 3070 de milieu de gamme de Nvidia surpassant le RTX 2080 Ti de dernière génération à 1000 £ / 1000 $ +.

S’il n’y avait pas les problèmes de stock limité et l’effet d’entraînement des prix plus élevés, ce serait le moment idéal pour mettre à niveau. Alors, quelle est l’alternative si votre PC de jeu ne peut pas tout à fait exécuter les derniers titres AAA?

La réponse, pour certains au moins, pourrait être le jeu en nuage.

Pour les non-initiés, le cloud gaming signifie que vous n’avez pas besoin d’un PC costaud: tout le traitement se fait dans le cloud. Cela signifie que vous pouvez jouer aux derniers jeux en haute qualité sur à peu près n’importe quel ordinateur.

Et à en juger par le fait que de grands acteurs tels que Nvidia, Microsoft, Sony et Google expérimentent tous la technologie, le jeu en nuage semble être la prochaine grande nouveauté.

La technologie en est encore à ses balbutiements et les entreprises travaillent sur la meilleure façon de la mettre en œuvre. Il existe déjà plusieurs options si vous souhaitez essayer le cloud gaming. L’un est Google Stadia, une plate-forme autonome sur laquelle vous devez acheter (ou racheter si vous possédez déjà) les jeux que vous diffusez, tandis que le Xbox Cloud Gaming de Microsoft vous permet de diffuser l’un d’une liste croissante de plus de 100 titres. de Xbox Game Pass, y compris certains titres exclusifs Xbox.

La plate-forme de jeu en nuage pour laquelle vous opterez dépendra en grande partie de votre bibliothèque de jeux et de vos préférences de plate-forme, mais si vous êtes un joueur sur PC avec une grande bibliothèque existante, GeForce Now de Nvidia pourrait être la meilleure solution.







Contrairement à d’autres plates-formes, Nvidia GeForce Now vous permet de lier vos comptes Steam, Epic Games Store, GOG et Uplay pour accéder à une variété de titres que vous possédez déjà – pas besoin de payer à nouveau comme avec Google Stadia – et à tout titre que vous achetez via le Le service sera disponible n’importe où, pas seulement sur votre compte GeForce Now.

Cela ne vous lie pas, et avec un niveau gratuit disponible, vous pouvez vous plonger dans le monde du jeu en nuage sans dépenser d’argent du tout. Même si vous vous êtes inscrit au niveau prioritaire premium de GeForce Now pendant un an en attendant que le stock de GPU devienne facilement disponible, cela représenterait un total de 89,99 £ / 99,99 $, une fraction du coût d’un droit RTX 3080. à présent.

L’idée est solide, mais malheureusement, ce n’est pas la solution parfaite. Au cours de sa phase bêta fermée, GeForce Now a pris en charge plusieurs plates-formes. Mais plusieurs grands éditeurs, dont Activision et Bethesda, se sont retirés au lancement, laissant un trou considérable dans l’offre du service.

Cela dit, il existe des centaines de titres disponibles en streaming dans le cadre de GeForce Now, y compris le support du premier jour pour les jeux AAA comme Cyberpunk 2077, et de plus en plus de jeux sont ajoutés au service chaque semaine.

Tout cela est génial en théorie, mais à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Cela fonctionne-t-il aussi bien qu’une GeForce RTX 3070?

C’est relativement simple à démarrer; il vous suffit de sélectionner le jeu dans la bibliothèque et de vous connecter avec le compte approprié pour confirmer que vous possédez le jeu. Vous serez ensuite connecté à un serveur proche de votre emplacement, il effectuera un test de vitesse pour vous assurer que vous avez une connexion adéquate, et le jeu commencera alors. C’est un processus rapide, qui ne prend pas plus de 15 à 20 secondes à partir du moment où vous appuyez sur Play pour atteindre l’écran de chargement de la plupart des jeux.







Il n’est pas non plus nécessaire de se soucier des paramètres graphiques, tous les titres pris en charge étant automatiquement rendus avec les meilleurs paramètres graphiques possibles pour le jeu en streaming – bien que vous soyez libre de les modifier si vous le souhaitez. Mais tout comme si vous jouiez normalement, vous avez le choix entre le clavier et la souris et la manette en fonction du titre et, avec la prise en charge du micro, vous êtes également libre de discuter avec vos amis dans les jeux en ligne.

Cela signifie que l’expérience de streaming de jeu est familière – si familière que parfois j’ai complètement oublié que je jouais à des jeux via le cloud, sans réel décalage pendant mes sessions la plupart du temps.

Je ne jouais pas seulement à des titres solo non plus, en essayant le match occasionnel d’Apex Legends sans décalage d’entrée notable la plupart du temps. malgré le fait qu’il soit rendu sur les serveurs de Nvidia, envoyé à mon PC, l’entrée de mon PC est ensuite renvoyée, et ces données sont ensuite envoyées aux serveurs de jeu, le tout en temps réel.

C’est impressionnant quand cela fonctionne bien, mais bien sûr, cela repose sur une connectivité Internet stable et un Wi-Fi puissant. Tout problème entraînera une pixellisation et parfois des blocages, et cela pourrait faire la différence entre la vie et la mort dans un jeu de tir compétitif. Et même avec un téléchargement stable de 125 Mbps et un téléchargement de 13 Mbps via Wi-Fi, c’est quelque chose que j’ai encore expérimenté à l’occasion.

Nvidia recommande 15 Mbps au minimum pour le streaming de jeu en 720p et 25 Mbps en 1080p. Il y a un plafond à [email protected] en streaming pour le moment, ce qui convient aux joueurs occasionnels, mais ceux qui ont des écrans 4K pourraient vouloir plus de qualité – dit Nvidia [email protected] le gameplay est en cours, mais on ne sait pas quand cela pourrait être lancé.







GeForce Now pourrait bien être la solution idéale au manque de cartes graphiques abordables à l’heure actuelle, mais vous n’avez pas encore entendu la meilleure partie. Oui, la beauté du cloud gaming est que vous n’avez pas du tout besoin d’un ordinateur de bureau.

Vous pouvez jouer aux jeux GeForce Now sur une gamme de tablettes et même de smartphones. J’utilise le service sur un vieil iPad d’entrée de gamme et un Samsung Galaxy S8, ainsi qu’un vieil iMac 27 pouces de 2011 qui est à peine capable d’exécuter Candy Crush, sans parler des titres PC AAA.

Malgré la faible puissance des appareils, j’ai pu jouer aux titres PC récents avec une relative facilité, même si je dois admettre que l’écran de 5,8 pouces du Galaxy S8 était un peu petit à mon goût.







Tout cela convient aux joueurs occasionnels, mais le problème est que, même avec la puissance d’énormes fermes de serveurs alimentées par RTX, la qualité visuelle des jeux en streaming n’est pas toujours aussi bonne qu’elle le serait si vous aviez l’un de ces GPU impossibles à obtenir. dans votre PC.

Prenez Cyberpunk 2077 par exemple; bien que RTX soit techniquement « activé », c’est la mise en œuvre la plus basse possible, et en regardant d’autres paramètres graphiques, la plupart sont réglés sur faible ou moyen et non sur le niveau élevé / ultra habituel auquel certains joueurs s’attendent.







Cela a toujours l’air génial, mais ce ne sont pas tout à fait les clips de jeu ultra-détaillés partagés en ligne par certains joueurs sur PC.

J’imagine que cela a principalement à voir avec le transfert de tous ces détails supplémentaires sur votre PC en temps réel sans décalage notable, et c’est quelque chose qui sera probablement amélioré à mesure que la connectivité Internet deviendra plus rapide et plus fiable, mais c’est certainement l’un des plus gros inconvénients par rapport pour exécuter des jeux sur votre plate-forme localement dès maintenant.

Ainsi, alors que Nvidia GeForce Now n’est peut-être pas l’alternative parfaite au jeu local pour le moment, cela pourrait être une solution temporaire à la pénurie de cartes graphiques que nous avons constatée en 2021. Tsk, qui a de toute façon besoin d’un RTX 3080?

