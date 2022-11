Nvidia et Microsoft unissent leurs forces pour créer un supercalculateur IA

Société de conception de puces Nvidia s’associe à Microsoft pour construire un ordinateur cloud IA à grande échelle, la société annoncé mercredi. Décrit comme une « collaboration pluriannuelle », le projet intégrera le système de cloud computing Azure de Microsoft avec l’A100 de Nvidia et Puces H100, son réseau Quantum-2 InfiniBand et le logiciel Nvidia AI Enterprise. L’ordinateur AI sera le “premier cloud public” à le faire.

Lundi, Nvidia a partagé que Microsoft Azure est le premier à utiliser le Quantum-2 Plate-forme InfiniBand qui effectue des opérations de données et de simulation à grande vitesse. Les processeurs A100 et H100 sont les plus puissants de la société et peuvent être utilisés dans une variété d’applications, y compris la science et la fabrication. Le supercalculateur d’IA exploitera les machines virtuelles de Microsoft pour gérer des recherches plus complexes et des fonctions automatisées pour les organisations.

Nvidia indique également qu’il utilisera Azure pour développer une IA générative avancée qui offre aux machines la possibilité de créer de nouveaux contenus comme du code, des vidéos textuelles ou des images.