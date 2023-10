Nvidia et le fabricant d’iPhone Foxconn vont construire des « usines d’IA »

Il ya 1 heure

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, et le président de Foxconn, Young Liu, ont fait cette annonce ensemble à Taipei.

Nvidia, le fabricant de puces le plus précieux au monde, et le fabricant d’iPhone Foxconn unissent leurs forces pour construire ce que l’on appelle des « usines d’IA ».

Ils comprennent la formation de véhicules autonomes, de plateformes robotiques et de grands modèles de langage.

Les dernières restrictions à l’exportation annoncées par Washington cette semaine bloqueront les ventes de deux puces d’intelligence artificielle haut de gamme créées par Nvidia pour le marché chinois – A800 et H800, selon la société.

Le PDG de Nvidia, né à Taiwan, Jensen Huang, et le président de Foxconn, Young Liu, ont partagé mercredi la scène de la vitrine technologique annuelle de Foxconn à Taipei.

« Un nouveau type de fabrication est apparu : la production d’intelligence et les centres de données qui la produisent sont des usines d’IA », a déclaré M. Huang, selon Reuters, ajoutant que Foxconn possédait l’expertise et la taille nécessaires pour construire ces usines à l’échelle mondiale.

M. Liu a également déclaré que Foxconn essayait de « se transformer d’une entreprise de services de fabrication en une entreprise de solutions de plateforme », citant les villes intelligentes et la fabrication intelligente comme autres applications pour les usines d’IA.

Cela en fait la cinquième société américaine cotée en bourse à rejoindre le « club du billion de dollars », aux côtés d’Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon.

Pendant ce temps, Foxconn, qui fabrique plus de la moitié des produits Apple dans le monde, tente de diversifier ses activités et de reproduire son succès dans l’assemblage d’ordinateurs personnels et de smartphones.