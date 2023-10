Les investisseurs ont abandonné de manière agressive les actions de Nvidia (NVDA) en réponse aux restrictions américaines plus strictes sur l’exportation de puces d’intelligence artificielle vers la Chine. Mais, comme nous, les analystes de Wall Street n’ont pas renoncé à leurs recommandations d’achat sur Nvidia, même s’ils reconnaissent que les opportunités du géant des semi-conducteurs en Chine pourraient être réduites à long terme. Les analystes sont largement d’accord avec l’affirmation de Nvidia selon laquelle les nouvelles règles américaines auront un impact financier minime à court terme étant donné la forte demande mondiale pour les puces IA du holding Club. Cependant, les analystes s’attendent à ce que les chiffres de l’entreprise Nvidia reflètent une nouvelle réalité en Chine – et par conséquent, certains ont déjà abaissé leurs prévisions de revenus et de bénéfices à partir de l’exercice 2025 et au-delà. Nvidia est dans les dernières semaines du troisième trimestre de son exercice 2024. Les actions de Nvidia ont chuté de 8,7 % au cours des trois dernières séances et ont baissé de plus de 1 % vendredi, à 415,68 $ chacune. Les pertes de vendredi ont mis le titre en bonne voie pour connaître l’une de ses pires performances hebdomadaires cette année. « Il s’agit d’un revers important », a écrit Morgan Stanley dans une note adressée jeudi à ses clients, « mais les activités continueront probablement à dépasser les attentes malgré cela – et NVIDIA continue d’être notre premier choix en demi-finale. » NVDA YTD montagne la performance boursière de Nvidia depuis le début de l’année. Morgan Stanley a laissé inchangées ses estimations de bénéfices de Nvidia, mais a ajusté la prime qu’elle s’attend à ce que les investisseurs paient pour ces bénéfices futurs. Cela a abaissé les perspectives des multiples – désormais à 40 fois les bénéfices prévisionnels, contre 42 – c’est pourquoi l’objectif de cours de la société sur Nvidia est tombé à 600 $ par action, contre 630 $. Les contrôles à l’exportation plus stricts sont « de plus en plus prudents », a écrit Morgan Stanley. Néanmoins, la société a affirmé qu’elle voyait « plusieurs trimestres solides » pour Nvidia. Citigroup a également abaissé son objectif de cours sur Nvidia à 575 dollars par action, contre 630 dollars auparavant. KeyBanc a réduit son objectif à 650 dollars par action, contre 750 dollars auparavant. Certes, le plus bas de ce groupe – 575 $ pour Citi – représente toujours une hausse de plus de 36 % par rapport à la clôture du titre jeudi. Les trois sociétés ont maintenu des notes équivalentes à l’achat sur les actions Nvidia. En fait, 94 % des 52 analystes qui couvrent Nvidia avaient une note équivalente à l’achat sur le titre, vendredi, selon FactSet – inchangé par rapport à fin septembre. Les règles d’exportation plus strictes annoncées mardi ont spécifiquement touché une paire de puces Nvidia AI conçues pour se conformer aux restrictions initiales de Washington l’année dernière. Ces puces – connues sous les noms d’A800 et H800 – sont des versions modifiées des puces d’IA les plus avancées de Nvidia pour les centres de données, où elles peuvent être utilisées pour former de grands modèles de langage comme celui qui sous-tend ChatGPT d’OpenAI. Les A800 et H800 ont des vitesses de transfert de données plus lentes que les puces d’IA de pointe que Nvidia vend à des entreprises technologiques américaines, telles que ses collègues du Club Holdings Microsoft (MSFT) et Oracle (ORCL). Les nouvelles règles, qui entreront en vigueur le mois prochain, établissent des normes plus strictes pour vendre des puces – comprenant désormais les A800 et H800 – à la Chine sans licence d’exportation américaine. Et le gouvernement américain, qui affirme vouloir empêcher l’armée chinoise d’accéder aux meilleures technologies d’IA, ne fera probablement aucune exception, selon Citigroup. Historiquement, les ventes aux clients chinois représentaient 20 à 25 % des revenus globaux des centres de données de Nvidia. Au cours du trimestre clos le 30 juillet, les ventes totales de centres de données ont totalisé 10,32 milliards de dollars, soit environ les trois quarts du chiffre d’affaires global de l’entreprise. Contrairement à l’année dernière, Nvidia pourrait avoir plus de mal à modifier ses puces existantes pour se conformer aux nouvelles règles, a déclaré Citigroup. L’entreprise devra faire plus que simplement réduire les vitesses de transfert de données, a expliqué la société. Néanmoins, Citigroup a déclaré que l’opportunité de l’IA en matière d’IA n’en était qu’à ses « premiers tours », ce qui justifie le maintien d’une note d’achat sur le titre. De son côté, Piper Sandler part du principe que Nvidia sera capable de « reconcevoir rapidement une puce pour répondre aux nouvelles normes ». La vague actuelle d’enthousiasme pour l’IA a commencé il y a environ un an, en novembre 2022. C’est à ce moment-là que la startup OpenAI, basée à San Francisco, a lancé ChatGPT, un chatbot en ligne qui s’appuie sur l’IA générative. Il est devenu viral – aurait attiré plus de 100 millions d’utilisateurs en seulement deux mois – et a accéléré les investissements dans les applications d’IA générative, capables de générer du texte de type humain, d’écrire du code logiciel et de restituer des images en réponse aux invites des utilisateurs. Les puces haut de gamme de Nvidia occupent une position dominante dans la formation des modèles permettant l’IA générative. Nvidia aura probablement besoin d’un certain accès au marché chinois afin de générer la croissance des bénéfices à long terme que les investisseurs ont commencé à attendre cette année. Dans le même temps, la demande ailleurs dans le monde est si forte qu’elle donne à Nvidia un tampon pour trouver une solution en Chine. Mais, comme l’ont également noté les analystes, il ne fait aucun doute que l’emballement de Nvidia – même avec une source de revenus affaiblie en Chine – sera long. L’avance technologique que Nvidia a établie sur ses concurrents américains en matière de puces est également de bon augure pour ses perspectives d’avenir. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le logo de Nvidia Corporation est visible lors de l’exposition annuelle d’ordinateurs Computex à Taipei, Taiwan, le 30 mai 2017. Tyrone Siu | Reuters