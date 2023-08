Nvidia dévoile une mise à jour d’une nouvelle puce AI qui n’a même pas encore été expédiée

Nvidia regarde le trône. Un jour après que le roi des puces d’intelligence artificielle a dévoilé de nouvelles mises à jour matérielles et logicielles visant à renforcer son leadership dans le secteur en plein essor du monde de la technologie, le titre a chuté de plus de 4 %, s’ajoutant à la baisse de près de 1,7 % de la session précédente. . Il n’est peut-être pas surprenant de voir le nom du club Nvidia (NVDA) restituer quelques gains ces derniers temps, car les actions ont presque triplé en 2023. L’action, qui a clôturé à un niveau record de 474,94 $ le 18 juillet, a été plutôt stable au cours du mois dernier. NVDA YTD mountain Nvidia YTD performance Après l’année que l’entreprise a eue, ces derniers développements de l’IA sont rassurants pour les actionnaires, comme nous, dont la thèse d’investissement repose sur la domination de l’IA de Nvidia aujourd’hui et demain. Il est évident que Nvidia voit la concurrence monter – de la part d’un autre holding Club et fabricant de semi-conducteurs Advanced Micro Devices (AMD) et d’autres – mais a l’intention de continuer à innover et à améliorer ses offres. Nouveau matériel d’intelligence artificielle Exemple : lors d’une conférence de l’industrie mardi, Nvidia a annoncé une nouvelle génération de puces GH200 Grace Hopper, un peu plus de deux mois après l’entrée en pleine production de sa première version et avant même qu’elle ne soit entièrement expédiée aux clients. Au-delà du matériel, Nvidia a également déclaré qu’elle s’associait à la startup de la communauté AI Hugging Face, signalant une volonté d’embrasser des parties du paysage des logiciels d’intelligence artificielle open source. « Personne ne vient pour Nvidia sur AI, point final, de sitôt », a déclaré l’analyste de Stifel Ruben Roy à CNBC dans une interview mercredi. Le GH200 Grace Hopper Superchip – qui relie les unités centrales de traitement (CPU) traditionnelles et les unités de traitement graphique (GPU) – est conçu pour alimenter les grands modèles de langage qui sous-tendent les applications d’IA génératives, telles que ChatGPT d’OpenAI soutenu par Microsoft. Alors que le GPU H100 de Nvidia est devenu la principale puce pour former des modèles d’IA, la société a positionné la Grace Hopper Superchip pour exécuter les modèles au jour le jour, un processus connu sous le nom d’inférence. La nouvelle version de Grace Hopper offre principalement des améliorations en termes de capacité de mémoire et de bande passante par rapport au produit de première génération. Ceci est important car la mémoire joue un rôle clé dans le processus d’une application d’IA générative renvoyant une réponse à l’invite de l’utilisateur. Lorsqu’un utilisateur demande à ChatGPT d’écrire un poème sur un sujet particulier, cette demande initiale est traitée par le CPU. « Ensuite, il va chercher le meilleur poème en fonction des paramètres que vous lui donnez », a expliqué Roy. « Où trouve-t-il tous ces paramètres ? La mémoire. » En pratique, l’amélioration de la capacité de mémoire et de la bande passante de la puce Grace Hopper devrait aider les applications d’IA à fonctionner plus efficacement et plus facilement. Grace Hopper de deuxième génération utilise un nouveau type de processeur de mémoire haut de gamme, connu sous le nom de HBM3e, pour fournir ces mises à niveau. La production en volume de la puce Grace Hopper Superchip améliorée est attendue au deuxième trimestre 2024, selon Nvidia. À ce stade, a déclaré Roy, à sa connaissance, Grace Hopper Superchip sera « la seule plate-forme capable de gérer la mémoire HBM3e », ajoutant une ride au paysage concurrentiel. Dans une note aux clients mardi, Bank of America a fait valoir que les spécifications techniques publiées par Nvidia suggèrent que la Grace Hopper mise à niveau « dépasse » l’offre de super puces CPU-plus-GPU d’AMD, la MI300A. La prochaine puce de Nvidia aura 282 gigaoctets de mémoire HBM3e, contre 128 Go de l’ancienne mémoire HBM3 pour la puce AMD. Le MI300A, ainsi que la puce MI300X – conçue spécifiquement pour les applications d’IA génératives – sont sur la bonne voie pour un déploiement au quatrième trimestre, a déclaré la direction d’AMD la semaine dernière dans son appel post-bénéfice. « Les charges de travail phares les plus haut de gamme qui [cloud service providers] vont essayer de vendre, ce sera le seul jeu en ville « , a déclaré Roy à propos de Grace Hopper de deuxième génération. L’analyste de Stifel a également déclaré que la décision de Nvidia d’accélérer apparemment la feuille de route de Grace Hopper – avant que la première génération ne soit largement déployé – suggère « beaucoup d’intérêt des clients. » Logiciel open source La plate-forme logicielle CUDA à source fermée de Nvidia – ainsi qu’une bibliothèque de modèles d’IA pré-formés – a contribué à établir la domination de l’IA par l’entreprise. C’est une sauce secrète de matériel et de logiciel Puis vint la révélation de mardi que Nvidia s’associait à Hugging Face – considéré comme un leader de l’IA open source – pour donner aux développeurs de logiciels utilisant la plate-forme de cette startup un accès à Nvidia DGX Cloud, un superordinateur accessible via un navigateur Web qui peut être utilisé pour former AMD et Intel (INTC), rival des semi-conducteurs, ont présenté leurs stratégies d’IA comme des modèles open source, contrairement à Nvidia. Par exemple, lors du dernier appel aux résultats d’Intel, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a souligné l’objectif de l’entreprise de « démocratiser l’IA ». » quatre fois, selon une transcription de FactSet. AMD présente ROCm – son rival du CUDA de Nvidia – comme une « plate-forme logicielle ouverte ». En juin, lorsqu’il a lancé une nouvelle puce ciblée sur l’IA, AMD a également annoncé une collaboration remarquable avec Hugging Face, battant Nvidia au poing. « Nvidia ne l’avait pas fait [open source] jusqu’à présent parce qu’ils n’avaient pas à le faire », a déclaré Roy. « Ils disposaient d’un système d’exploitation fermé et propriétaire appelé CUDA. Pourquoi doivent-ils aller et faire un écosystème ouvert s’il n’y a pas de concurrence là-bas? » Avec plus de concurrents qui se disputent maintenant une part du marché de l’IA, l’analyste de Stifel a déclaré qu’il était seulement « logique » que Nvidia ait décidé d’adopter l’open source, comme Nvidia a également taquiné mardi une mise à jour d’Omniverse, sa plate-forme graphique 3D que des entreprises telles que BMW peuvent utiliser pour construire des versions numériques d’usines avant de les construire dans le monde réel.Ces usines numériques peuvent également être utilisées pour former des robots d’entrepôt autonomes, comme dans le cas du nom du club Amazon (AMZN). Parmi les nouvelles fonctionnalités à venir bientôt sur Omniverse, il y a des capacités d’IA génératives. Plus tôt mercredi, Jim Cramer a souligné les avantages de l’Omniverse pour une utilisation industrielle et les autres annonces logicielles et matérielles lors de la conférence L’objectif de cours du Club reste à 450 $ par action avant la publication des derniers résultats trimestriels de Nvidia dans deux semaines, le 23 août. Jim a désigné l’action comme une position « possède-la, ne l’échange pas ». Nous testons constamment notre optimisme à long terme par rapport aux choses que nous lisons et voyons ici et maintenant. Les actions de Nvidia pourraient s’effondrer mercredi, en partie à cause d’un avertissement d’approvisionnement mardi soir du fabricant de serveurs Super Micro Computer. Jim a contacté NVDA pour obtenir des commentaires, mais il est trop proche de son rapport sur les résultats trimestriels pour que la société puisse l’aborder. Cependant, dans l’ensemble, les récentes mises à jour de Nvidia, tant du côté matériel que logiciel, ne font que renforcer notre opinion selon laquelle le fabricant de puces – qui vaut déjà plus de 1 000 milliards de dollars – persistera en tant que catalyseur d’IA dominant – et, par conséquent, gagnera en valeur au fil du temps. Pour être sûr, nous nous attendons à ce qu’AMD joue éventuellement sur le marché en expansion de l’IA, offrant une alternative informatique accélérée à Nvidia. Mais ce n’est que le début de ce voyage pour AMD, et le marché traditionnel des centres de données – où il a volé des parts à Intel grâce à ses processeurs de haute qualité – reste une source plus importante de revenus à court terme. Cette dynamique justifie notre petite position dans AMD. En ce qui concerne l’IA, cependant, Nvidia porte toujours la couronne. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA, AMD, MSFT, AMZN. Voir ici pour une liste complète des actions.) Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, prend la parole lors de la présentation liminaire de Supermicro lors de la conférence Computex à Taipei le 1er juin 2023. Walid Berrazeg | Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images