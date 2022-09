Nvidia déclare que la commande américaine limite les ventes de puces AI à la Chine

Nvidia a reçu l’ordre du gouvernement américain de restreindre les ventes de deux puces d’accélération d’IA à la Chine, perturbant une activité que le concepteur de puces prévoit de générer environ 400 millions de dollars de ventes ce trimestre, a déclaré la société dans un dossier réglementaire mercredi.

La commande, sous la forme de nouvelles exigences de licence et prenant effet immédiatement, affecte les processeurs A100 et H100 à venir de la société, ce qui permet aux développeurs d’IA d’accélérer leurs recherches et de créer des modèles d’IA plus avancés. La commande pourrait également interférer avec la capacité de l’entreprise à achever le développement du Processeur H100 “Trémie” en temps opportun, a déclaré Nvidia dans un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le gouvernement américain a déclaré que la nouvelle exigence de licence « résoudra le risque que les produits couverts soient utilisés ou détournés vers une « utilisation finale militaire » ou un « utilisateur final militaire » en Chine et en Russie », a déclaré Nvidia dans son dossier, ajoutant qu’elle ne vend pas de produits à des clients en Russie.

L’ordre intervient au milieu des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, qui revendique Taiwan voisin comme le sien. La Chine a récemment conclu une série de jeux de guerre comprenant le lancement de missiles balistiques dans les eaux entourant Taïwan.

Le H100, dont le lancement est prévu cette année, est destiné à mieux aider les chercheurs à relever des défis complexes comme comprendre le langage humain et piloter des voitures autonomes. Nvidia estime que le H100 est globalement six fois plus rapide que le prédécesseur A100 que la société a lancé il y a deux ans.

La société a déclaré qu’elle s’attendait à environ 400 millions de dollars de ventes en Chine au cours du troisième trimestre, mais a indiqué que ce chiffre pourrait être affecté par le refus des clients d’acheter des produits alternatifs. L’action Nvidia a baissé de près de 6 % dans les échanges après les heures normales de bureau.