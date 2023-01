Nvidia construit une plate-forme cloud d’IA pour les utilisateurs expérimentés et les novices du numérique

Merci de nous avoir rejoint sur “Le hub cloud : du chaos cloud à la clarté”.

Shanker Trivedi, responsable des activités d’entreprise chez Nvidia, explique pourquoi il pense que l’IA est en train de devenir la plus grande force technologique de notre époque. Il décrit comment l’entreprise combine son matériel de classe mondiale et sa communauté de développement robuste pour construire une plate-forme d’IA basée sur le cloud pour les utilisateurs expérimentés et les novices du numérique.

