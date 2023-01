Nvidia au CES 2023 : à quoi s’attendre et comment regarder en direct

Nvidia a confirmé qu’elle montera sur scène au CES 2023 plus tard dans la journée, la société taquinant “les dernières innovations rendues possibles par l’informatique accélérée et l’intelligence artificielle”. Bien que cela soit suffisamment alléchant, l’apparition prématurée de fuites RTX 4070 Ti de nouvelle génération au début de janvier suggère qu’il inclura plus que probablement la révélation de la nouvelle carte graphique RTX 40 Series.

Il s’agit d’un événement passionnant pour les joueurs passionnés, mais quand a-t-il lieu et comment pouvez-vous le regarder en direct ? Nous couvrons tout ce qu’il y a à savoir sur le discours d’ouverture du CES 2023 de Nvidia ici.

Quand commence la keynote Nvidia CES 2023 ?

Le discours d’ouverture du CES 2023 de Nvidia devrait commencer aujourd’hui, 3 janvier à 8h PT, 11h HE ou 16h GMT pour ceux qui se connectent depuis le Royaume-Uni.

Comment regarder la diffusion en direct Nvidia CES 2023

Comme pour la plupart des keynotes modernes, vous pourrez regarder les dernières annonces de Nvidia dans le confort de votre foyer. Nvidia a confirmé que vous pourrez regarder le discours d’ouverture via son site officiel, et il est également disponible via la chaîne YouTube de l’entreprise.

Nous avons intégré le flux YouTube ci-dessous, alors mettez simplement cette page en signet et revenez plus tard dans la journée pour voir ce que Nvidia a en réserve pour 2023.

À quoi s’attendre de Nvidia au CES 2023

Alors que le discours d’ouverture de Nvidia sera sans aucun doute rempli d’informations sur les dernières avancées de l’entreprise en matière d’informatique accélérée et d’intelligence artificielle, l’objectif principal pour les joueurs sera le Nvidia RTX 4070 Ti, dont la révélation est pratiquement confirmée lors de l’émission.

En fait, la carte graphique a déjà fui assez largement avant son annonce, et selon videocardz, elle sera disponible à l’achat plus tard cette semaine le 5 janvier.

En termes de spécifications, il s’agit essentiellement de la variante 12 Go du RTX 4080 que Nvidia a “lancé” suite à un accueil négatif de la part de la presse et des joueurs en octobre, mais avec un prix qui serait légèrement plus acceptable à 799 $.

Il ne s’agit pas seulement de jeux sur PC au CES 2023 ; Selon les rumeurs, Nvidia fournirait également une mise à jour sur les GPU de la série 40 axés sur les ordinateurs portables.

La collection de cartes graphiques mobiles mise à niveau devrait bien fonctionner avec les nouveaux processeurs Intel Raptor Lake de 13e génération et les chipsets Ryzen 7000 d’AMD, tous deux censés être annoncés au CES 2023.

Êtes-vous impatient de voir ce que Nvidia a prévu pour son annonce du CES 2023 ? Faites-le nous savoir sur Twitter.