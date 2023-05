Nvidia atteint une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars

Nvidia a brièvement atteint une capitalisation boursière de 1 billion de dollars à l’ouverture mardi, rejoignant un petit club composé principalement d’entreprises technologiques. Les actions de Nvidia doivent détenir plus de 404,86 $ pour maintenir cette distinction tout au long de la journée.

L’action du fabricant de puces a explosé la semaine dernière après avoir publié des bénéfices trimestriels avec des chiffres supérieurs et inférieurs qui ont largement dépassé les estimations du consensus. Le gain de Nvidia a soutenu d’autres fabricants de puces, à l’exception notable de Intel et a également été alimenté en partie par des estimations plus optimistes que prévu.

De manière significative, Nvidia prévoit 11 milliards de dollars de ventes pour le seul deuxième trimestre fiscal de 2024. Les ventes attendues étaient supérieures de 50 % aux estimations consensuelles de 7,15 milliards de dollars.

Ce fut une année record pour les fabricants de puces, certaines parties de l’industrie technologique et le Nasdaq, en partie à cause de la frénésie de l’IA et de la possibilité de ralentir les hausses de taux de la Réserve fédérale. Aux côtés de Nvidia, Alphabet , Méta et Microsoft ont également été soutenus dans les échanges de la semaine dernière.

Les unités de traitement graphique de Nvidia, ou GPU, sont essentielles pour les plates-formes d’IA génératives telles que ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google. La société a toujours été un leader dans le domaine des GPU dits « discrets » ou autonomes, mais jusqu’à récemment, de nombreux consommateurs pensaient que les GPU étaient principalement utilisés pour les jeux intensifs.

L’avènement de l’extraction de crypto et de l’IA a bouleversé cette croyance, et les fabricants et fournisseurs de GPU, dont Nvidia, AMD et TSMC, ont vu le cours des actions augmenter de manière significative au cours des derniers mois.

En revanche, Intel, qui a lutté avec des problèmes d’inventaire et des défis de développement, s’est historiquement concentré sur le marché des puces pour les unités centrales de traitement, ou CPU. La société n’a pas partagé, comparativement, la vague d’intérêt des investisseurs.