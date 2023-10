Nvidia annule le sommet sur l’IA à Tel Aviv suite à l’attaque du Hamas contre Israël

Nvidia a annulé sa conférence sur l’IA à Tel Aviv la semaine prochaine pour des raisons de sécurité, alors qu’Israël a ordonné un siège de Gaza à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël ce week-end.

Nvidia avait programmé son sommet sur l’IA en personne, avec un discours du PDG Jensen Huang, les 15 et 16 octobre à Tel Aviv, qualifiant l’événement de « conférence n°1 pour les développeurs, les chefs d’entreprise et les chercheurs en IA ». Dans un article de blog précédant l’événement, Nvidia a souligné qu’Israël compte plus de 6 000 startups et le montant des investissements en capital-risque par habitant, ce qui en fait « l’un des pôles technologiques les plus dynamiques au monde ».

Nvidia, le plus grand fabricant mondial de puces IA, ne parvient pas à répondre à la demande de l’ensemble du secteur pour ses puces, ce qui entraîne une hausse des revenus de plus de 100 % d’une année sur l’autre pour son deuxième trimestre fiscal, ainsi qu’un bénéfice net de 6,7 milliards de dollars, un Augmentation de 422 % d’une année sur l’autre. Lors du discours d’ouverture du sommet de Huang, il prévoyait de discuter des dernières nouveautés de Nvidia en matière d’IA générative et de cloud computing.

Environ 2 500 développeurs, chercheurs et techniciens devaient assister à la conférence de deux jours, a confirmé Nvidia à CNBC, et elle devait comporter plus de 60 sessions en direct sur des sujets allant de l’IA générative, du supercalcul et des grands modèles de langage, aux véhicules autonomes. , la santé et la cybersécurité.

La plupart des intervenants prévus au sommet sont des personnalités clés de Nvidia, telles que Kimberly Powell, vice-présidente de la santé ; Deepu Talla, vice-président de l’informatique embarquée et de pointe ; et Gilad Shainer, vice-président directeur des réseaux et du calcul haute performance. Les dirigeants de Microsoft , Amazone Services Web, Flocon de neige et Lenovo devaient également animer des sessions, certaines sponsorisées.

« Nous avons le regret de vous informer qu’en raison de la situation actuelle en Israël, nous avons décidé d’annuler AI SUMMIT », a annoncé Nvidia sur le site Internet de l’événement, ajoutant : « Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par la situation. La sécurité et le bien-être de nos participants sont notre priorité absolue, et nous pensons que c’est la meilleure ligne de conduite pour assurer la sécurité de tous.