Nvidia a annoncé aujourd’hui le RTX 3060 Ti, le premier d’une famille de cartes graphiques de la série RTX 3060. Au prix de 399 $, le RTX 3060 Ti est désormais le membre le moins cher des cartes graphiques de la série 30 basées sur la nouvelle architecture Ampère de Nvidia et remplacera le RTX 2060 Super lancé au même prix l’année dernière.

Le RTX 3060 Ti semble utiliser une version réduite du GPU GA104 utilisé sur le RTX 3070 à 499 $, ce qui a entraîné moins d’unités SM, moins de cœurs CUDA, moins de cœurs RT, moins de cœurs Tensor, moins d’unités de texture et moins de ROP. En dehors de cela, le RTX 3060 Ti a également une vitesse d’horloge GPU Boost inférieure de 1665 MHz par rapport à 1730 MHz sur le RTX 3070.

En termes de similitudes, les deux GPU ont les mêmes 8 Go de mémoire GDDR6 de 14 Gbps avec une interface mémoire de 256 bits et une bande passante de mémoire de 448 Go / s. Ils ont également la même conception de base pour le modèle Founders Edition qui comprend deux ventilateurs axiaux avec une conception de passage pour l’un d’entre eux.

Selon Nvidia, le RTX 3060 Ti est plus rapide que le RTX 2080 Super, le deuxième GPU GeForce le plus rapide de la gamme de la société dans la génération précédente et qui a commencé à 699 $.

La puissance brute du GPU est une chose mais comme avec ses autres cartes graphiques, Nvidia s’est également beaucoup concentrée sur l’écosystème entourant ces GPU. Le traçage de rayons en temps réel, une fonctionnalité mise sur le marché par Nvidia avec la série 20, en est maintenant à sa deuxième génération sur les cartes de la série 30, et le RTX 3060 Ti pourra lire n’importe quel titre compatible RTX ou DirectX Raytracing.

Pour améliorer les performances, le GPU prend également en charge le DLSS ou le Deep Learning Super Sampling de Nvidia, une solution de super échantillonnage améliorée par l’IA qui utilise l’apprentissage automatique pour la reconstruction d’image à une résolution plus élevée tout en travaillant avec une résolution de base faible. La société a une liste croissante de titres prenant en charge les deux technologies, y compris le prochain Cyberpunk 2077.

Les utilisateurs de RTX 3060 Ti peuvent également bénéficier d’autres fonctionnalités GeForce telles que Nvidia Reflex qui réduit la latence du système, Nvidia Broadcast, qui est une suite de fonctionnalités pour les streamers et les utilisateurs qui souhaitent utiliser des applications d’appel vidéo, GeForce Experience pour les fonctionnalités du jeu telles que enregistrement du gameplay, et également GeForce Now pour les jeux en nuage. Nvidia possède également son excellent encodeur NVENC pour ceux qui s’intéressent au streaming ou à l’encodage vidéo.

Le RTX 3060 Ti sera disponible à partir du 2 décembre chez Nvidia en tant que cartes Founders Edition et également chez d’autres détaillants en tant que cartes stockées et overclockées en usine par des OEM tels que ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY et Zotac. Ceux de certains pays recevront un an d’abonnement à GeForce Now avec leur achat.