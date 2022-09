Nvidia annonce les cartes graphiques de la série RTX 40 avec des performances DLSS 3 et 2-4x

Nvidia a annoncé aujourd’hui trois nouvelles cartes graphiques basées sur son architecture graphique de nouvelle génération. Disponibles à partir du mois prochain, les prix de ceux-ci commenceront à 899 $.

Au sommet de la pile se trouve le nouveau RTX 4090. Ce nouveau GPU massif comprend 16384 cœurs CUDA avec des horloges boostées allant jusqu’à 2,52 GHz. La carte est livrée avec 24 Go de mémoire GDDR6X et une interface mémoire 384 bits. Nvidia affirme qu’il est 2 à 4 fois plus rapide que le RTX 3090 Ti. Le RTX 4090 a une puissance nominale de 450 W et fonctionne sur un seul câble PCIe Gen 5 à 16 broches ou 3 câbles PCIe à 8 broches. Il est au prix de 1599 $ et sera disponible à partir du 12 octobre.

Vient ensuite le RTX 4080, qui se décline en deux variantes. La variante la plus premium comprend 9728 cœurs CUDA et une horloge boost de 2,51 GHz. Il dispose de 16 Go de mémoire GDDR6X avec une interface 256 bits. Nvidia affirme qu’il est 2 à 4 fois plus rapide que le RTX 3080 Ti. Ensuite, il existe également une deuxième variante avec 12 Go de mémoire GDDR6X et une interface mémoire 192 bits. Cette version a 7680 cœurs CUDA et une horloge boost de 2,61 GHz.

Le modèle 16 Go a une puissance nominale de 320 W et le 12 Go de 285 W. Ils sont au prix de 1199 $ et 899 $, respectivement et seront disponibles en novembre.

Au cœur de ces nouvelles cartes graphiques se trouve le nouveau GPU. Basé sur la nouvelle architecture TSMC 4nm Ada Lovelace de Nvidia, le nouveau GPU comprend des cœurs RT de 3e génération, des cœurs Tensor de 4e génération et la prise en charge de nouvelles fonctionnalités telles que l’encodeur DLSS 3 et AV1.

Comparé aux 40 shaders-TFLOP du RTX 3090 Ti, le RTX 4090 a 83-TFLOPS. Grâce à la nouvelle réorganisation de l’exécution des shaders, les performances des shaders sont censées s’améliorer de 2x et les fréquences d’images en jeu de 25%. Nvidia affirme également que les performances RT sur le RTX 4090 sont d’environ 191-TFLOPS tandis que le RTX 3090 Ti était capable de 78-TFLOPS. Les nouveaux cœurs Tensor de 4e génération auraient un débit 5x sur le RTX 4090.

Les cartes de la série 40 comprendront également deux des encodeurs Nvidia de 8e génération (NVENC). Ceux-ci peuvent non seulement décoder AV1 mais pourront également l’encoder. La société s’est associée à OBS Studio pour apporter l’encodage AV1 à son client. Nvidia a également augmenté la résolution de capture ShadowPlay jusqu’à 8K à 60 ips en HDR.

L’une des fonctionnalités les plus percutantes annoncées était DLSS 3, qui sera exclusif aux cartes graphiques de la série 40. La nouvelle version utilise un accélérateur de flux optique et des données provenant d’images séquentielles pour créer de nouvelles images sur le GPU lui-même (plutôt que dans le jeu) afin d’améliorer les fréquences d’images jusqu’à 4x. Cette méthode contourne également tous les goulots d’étranglement du processeur qui affectent les méthodes traditionnelles de suréchantillonnage et de reconstruction d’image à mesure que la fréquence d’images augmente.

Plus de 35 jeux ont été annoncés avec la prise en charge de cette fonctionnalité, notamment Cyberpunk 2077 et Microsoft Flight Simulator. Ceux-ci commenceront à apparaître le mois prochain. La société a également annoncé une version de Portal avec lancer de rayons en temps réel, qui sera lancée en novembre et sera une mise à jour gratuite pour les propriétaires de Portal existants. Cela fait partie de la plate-forme de modding Nvidia RTX Remix, qui propose des outils pour améliorer les visuels des anciens titres.

Pour en revenir aux cartes graphiques, les nouveaux modèles de la série 40 remplaceront la série de cartes 3090 mais rejoindront les séries de cartes 3060, 3070 et 3080 existantes, qui continueront d’être vendues. Nous ne prévoyons pas de modèles bas de gamme de la série 40 avant 2023.

Nvidia vendra ses propres cartes Founders Edition pour le RTX 4090 et le RTX 4080 de 16 Go, aux côtés de modèles de partenaires AIB, tels que ASUS, Colorful, Gainward, Galaxy, GIGABYTE, INNO3D, MSI, Palit, PNY et ZOTAC. La plupart de ces cartes présentent une conception à 3 ou 4 emplacements ainsi que des exigences d’alimentation importantes. Les cartes auront une connectivité HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4a.

