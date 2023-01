Nvidia annonce le RTX 4070 Ti renommé au CES 2023

La série RTX 40 de Nvidia n’est pas sans drames ; ainsi que le problème avec les câbles d’alimentation qui fondent du RTX 4090, la société a fait face à un contrecoup autour de l’annonce de deux variantes de RTX 4080 avec respectivement 12 Go et XX Go de RAM GDDR6X.

Les joueurs et la presse se sont plaints que la marque n’était pas claire, et il y avait aussi l’argument selon lequel une carte graphique avec seulement 12 Go de VRAM peut être considérée comme un modèle «80». En quelques semaines, Nvidia a “lancé” la carte graphique, sans rien dire d’autre à ce sujet.

C’était jusqu’à présent, Nvidia révélant à nouveau la carte graphique sous le nom de Nvidia RTX 4070 Ti, et elle devrait sortir plus tard cette semaine à un prix plus tentant de 799 $.

Cela signifie que les spécifications sont exactement les mêmes que lorsqu’il s’agissait du RTX 4080 12 Go lors de l’annonce initiale en septembre 2022, avec des fonctionnalités clés telles que 12 Go de RAM GDDR6X cadencée à 21 Gbit/s, un bus mémoire de 192 bits avec 504 Gb/s. bande passante maximale et un TDP de 285W.

Nvidia

Fait intéressant, le bus mémoire 192 bits signifie que le RTX 4070 Ti est en fait 104 Go/s plus lent que le RTX 3070 Ti, bien que ce ne soit probablement pas si perceptible dans le jeu de tous les jours avec une augmentation de performances 3x revendiquée.

Il y a aussi le support DLSS 3 à considérer, qui utilise l’IA pour générer de nouvelles images dans le gameplay jusqu’à une augmentation de 4x en fps, et même les jeux basés sur CPU comme Microsoft Flight Simulator peuvent voir une augmentation de 2x des performances.

Nvidia

Il y a aussi de bonnes nouvelles pour les joueurs sur ordinateur portable avec l’annonce de la série GeForce RTX 40 pour ordinateurs portables sous la forme des RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060 et RTX 4050.

Les nouvelles puces améliorent non seulement les performances, mais également l’efficacité de la batterie, Nvidia revendiquant une augmentation de l’efficacité 3x et un saut 4x dans ce qu’il considère comme les «applications les plus exigeantes».

Nvidia

Il est également conçu pour les créatifs avec des performances impressionnantes dans les applications de rendu 3D telles que Blender ainsi que les applications de montage vidéo telles qu’Adobe Premiere, et vous bénéficierez également de fonctionnalités de jeu telles que DLSS 3 et le lancer de rayons complet lorsque les ordinateurs portables de la série RTX 40 seront lancés dans le prochain quelques mois.

Ce n’était pas seulement du nouveau matériel proposé pendant le salon ; Nvidia a profité de l’occasion pour présenter le nouveau gameplay RTX des titres à venir, notamment Witchfire, Warhaven, Throne and Liberty et le très populaire jeu de tir de zombies en monde ouvert Division-esque The Day Before, dont la sortie a été confirmée le 1er mars 2023.

Il y a également une mise à niveau du service de streaming de jeux en nuage de Nvidia GeForce Now en cours, avec le superpod RTX 4080 promis de fournir 64TFLOP de puissance -5x celle de la Xbox Series X – à GeForce Now, ainsi que la prise en charge du mode DLSS 3 et Reflex 240Hz avec une nouvelle option de streaming 240fps.

Il fera partie du nouvel abonnement GeForce Now Ultimate – remplaçant le niveau RTX 3080 – et il sera disponible à partir de fin janvier avec un déploiement au cours du premier trimestre 2023. Tous les membres existants du niveau RTX 3080 recevront automatiquement la mise à jour, donc vous n’avez rien à faire si vous êtes déjà un abonné haut de gamme.