NVIDIA a annoncé aujourd’hui que ses cartes graphiques RTX 30 de dernière génération arriveraient sur les ordinateurs portables. Les clients pourront choisir parmi les modèles graphiques RTX 3060, RTX 3070 ou RTX 3080, qui commenceront respectivement à 999 $, 1299 $ et 1999 $.

Comme les modèles de bureau, les cartes graphiques de la série RTX 30 des ordinateurs portables sont basées sur l’architecture Ampère de NVIDIA et comportent des cœurs RT de deuxième génération pour le traçage de rayons en temps réel et des cœurs Tensor de troisième génération pour l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Il inclura également la prise en charge de fonctionnalités telles que NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex et NVIDIA Broadcast.









RTX 3060 • RTX 3070 • RTX 3080

Les ordinateurs portables de la série RTX 30 seront également dotés de la technologie Max-Q de troisième génération. Cela inclura des fonctionnalités telles que Dynamic Boost 2.0, qui équilibre la puissance entre le CPU, le GPU et la charge basée sur la mémoire GPU par image à l’aide de l’IA. Il inclura également WhisperMode 2.0, qui permet aux utilisateurs de définir le niveau de bruit souhaité pour le système de refroidissement et l’algorithme alimenté par l’IA gérera ensuite le processeur, le GPU, les températures du système et la vitesse du ventilateur pour le maintenir dans cette limite.

NVIDIA ajoute également la prise en charge de BAR redimensionnable, qui permet au processeur d’accéder à la totalité de la mémoire du GPU à la fois, ce qui peut améliorer les performances, en particulier à des fréquences d’images plus élevées.

Les graphiques de la série RTX 30 seront disponibles auprès de tous les principaux fabricants d’ordinateurs portables à partir du 26 janvier.

NVIDIA a également lancé la version de bureau du RTX 3060. À 329 $, le RTX 3060 est désormais l’option la plus abordable de la gamme RTX 30 en dessous du RTX 3060 Ti à 399 $.

Le RTX 3060 est basé sur le nouveau GPU GA106 et comporte 3584 cœurs CUDA. Il a une vitesse d’horloge de base de 1,32 GHz et une vitesse d’horloge augmentée de 1,78 GHz. Il comprend les cœurs RT de 2e génération, les cœurs Tensor de 3e génération ainsi que la prise en charge de fonctionnalités telles que NVIDIA DLSS, DirectX 12 Ultimate, PCIe Gen 4, HDMI 2.1, décodage AV1 et stockage direct. Il prendra également en charge la fonction BAR redimensionnable susmentionnée, qui arrive également à d’autres cartes de la série 30.

Une chose étrange à propos du RTX 3060 est qu’il dispose de 12 Go de mémoire GDDR6 sur une interface de mémoire 192 bits. C’est plus de mémoire que les 3060 Ti, 3070 et 3080. Pourquoi NVIDIA a estimé que son modèle le moins cher avait besoin de la deuxième plus grande quantité de mémoire après le plus cher n’est pas clair.

NVIDIA affirme que la RTX 3060 est deux fois plus rapide que la GTX 1060, vieille de quatre ans et demi, qui est actuellement la carte graphique la plus populaire selon l’enquête sur le matériel Steam. NVIDIA ne dit pas à quel point le 3060 est plus rapide que le RTX 2060 vieux de deux ans, mais le graphique ci-dessus suggère que la différence n’est pas aussi significative. L’écart serait encore moindre si vous le compariez au RTX 2060 Super, que NVIDIA a prétendu ici comme s’il n’existait pas.

Le RTX 3060 est au prix de 329 $ et ne sera disponible qu’en tant que carte personnalisée auprès des OEM, notamment ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY et Zotac en stock et en versions surcadencées.