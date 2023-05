Nvidia annonce la série GeForce RTX 4060 à partir de 299 $

Nvidia a annoncé aujourd’hui les modèles de milieu de gamme de sa série GeForce RTX 40 de cartes graphiques grand public. La série 4060 comprendra trois modèles, le RTX 4060, le RTX 4060 Ti 8 Go et le RTX 4060 Ti 16 Go.

Le RTX 4060 comprend le GPU AD107 avec 3072 cœurs CUDA, soit environ 52% de l’AD104 sur le 4070. Il a une vitesse d’horloge de base de 1,83 GHz et une vitesse d’horloge boost de 2,46 GHz. Nvidia affirme que le 4060 est 1,2 fois plus rapide que le 3060 et 1,6 fois plus rapide que le 2060 sans génération de trame.

Le 4060 sera livré avec 8 Go de mémoire GDDR6 128 bits cadencée à 17 Gbps ainsi que 24 Mo de cache L2. Il présente les mêmes cœurs RT de 3e génération et cœurs Tensor de 4e génération que les autres cartes Ada Lovelace, ce qui permet des fonctionnalités telles que la génération de trames DLSS 3. Vous obtenez également 1x encodeur Nvidia de 8e génération (NVENC), qui permet d’encoder et de décoder le contenu AV1.

Le RTX 4060 a une puissance nominale totale de 115 W et peut être équipé d’un seul connecteur 12VHPWR ou d’un seul connecteur à 8 ou 6 broches selon le fabricant. Il n’y aura pas de carte Founders Edition de Nvidia. Les prix du RTX 4060 commencent à 299 $ et seront disponibles en juillet.

Le RTX 4060 Ti est équipé du plus grand GPU AD106 avec 4342 cœurs CUDA, soit environ 57 % du GPU 4070 Ti. Il a une vitesse d’horloge de base de 2,31 GHz et une vitesse d’horloge boost de 2,54 GHz. Nvidia affirme que le 4060 Ti est 1,15 fois plus rapide que le 3060 Ti et 1,6 fois plus rapide que le 2060 Super sans génération de trame.

Le 4060 Ti sera disponible en deux configurations de mémoire avec 8 Go de GDDR6 ou 16 Go de GDDR6. Dans les deux cas, il aura la même interface mémoire 128 bits et sera cadencé à 18 Gbps avec 32 Mo de cache L2. Le 4060 Ti a une puissance totale de carte de 160 W pour le modèle 8 Go et de 165 W pour le modèle 16 Go. En dehors de cela, les spécifications sont similaires à celles du 4060.

Le 4060 Ti sera disponible dans le modèle 8 Go de Nvidia ainsi que chez les partenaires de la carte, tandis que le modèle 16 Go ne sera disponible que chez les partenaires de la carte. Il commence à 399 $ pour le modèle 8 Go et 499 $ pour le modèle 16 Go. Le 4060 Ti 8 Go sera disponible à partir du mercredi 24 mai. Le modèle 16 Go sera disponible en juillet.