Nvidia affirme que le gouvernement américain autorise le développement de puces IA en Chine

Nvidia a déclaré jeudi que le gouvernement américain lui permettrait de continuer à développer sa puce d’intelligence artificielle H100 en Chine. C’est une victoire pour l’entreprise après avoir averti mercredi que de nouvelles restrictions à l’exportation pourraient entraver ses opérations dans le pays.

Nvidia a déclaré mercredi dans un dossier auprès de la SEC que le gouvernement américain restreignait les ventes de puces IA hautes performances pour serveurs, les A100 et H100, à la Chine et à la Russie. Les ventes des deux puces sont toujours limitées sur ces marchés, bien qu’il puisse encore développer le H100 en Chine. Nvidia s’attend à une baisse de 400 millions de dollars de ses revenus au cours du trimestre en cours en raison des nouvelles restrictions à l’exportation.

L’action Nvidia a chuté de plus de 11% lors de la séance de jeudi.

“Le gouvernement américain a autorisé les exportations, les réexportations et les transferts dans le pays nécessaires pour poursuivre le développement des circuits intégrés H100 par NVIDIA Corporation ou la société”, a déclaré Nvidia dans un dossier jeudi.

L’administration Biden s’efforce de limiter les exportations américaines de certains semi-conducteurs et équipements en raison des craintes que les entreprises chinoises puissent les utiliser à des fins militaires. Les processeurs graphiques tels que ceux fabriqués par Nvidia et AMD sont bien adaptés aux applications d’intelligence artificielle qui pourraient inclure le développement d’armes, la reconnaissance faciale et d’autres utilisations militaires.

Le H100 est la prochaine puce AI d’entreprise de Nvidia qui devait auparavant être livrée d’ici la fin de l’année. Une partie de son développement a lieu en Chine. L’A100 est un modèle plus ancien qui est commercialisé depuis trois ans. Ce sont tous deux des processeurs graphiques qui peuvent être utilisés pour le supercalcul et l’intelligence artificielle.

L’activité de centre de données de Nvidia, qui comprend les ventes de l’A100 et du H100, est l’une des parties de l’entreprise à la croissance la plus rapide, avec des ventes de 3,8 milliards de dollars au cours du trimestre de juin, soit une augmentation annuelle de 61 %.

Cependant, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a averti les analystes en août que les sociétés chinoises de cloud computing ralentissaient la construction de leurs centres de données et que la Chine était un « très grand marché » pour la société. Nvidia a déclaré jeudi qu’elle pouvait continuer à expédier des puces AI depuis son usine de Hong Kong jusqu’en septembre 2023.

“Les hyperscalers chinois et les sociétés Internet chinoises ont vraiment, vraiment ralenti les investissements dans les infrastructures cette année, en particulier à partir de — ils ont été plutôt lents à se développer et accélèrent vraiment — enfin, vraiment ralenti au deuxième trimestre”, a déclaré Huang.

Certains analystes pensent que Nvidia peut atténuer l’impact des nouvelles restrictions à l’exportation en travaillant avec le gouvernement, bien qu’il ne soit pas clair si le gouvernement chinois pourrait riposter avec ses propres interdictions.

“Bien qu’il existe des risques potentiels à court et à moyen terme liés à l’interdiction d’exportation, Nvidia travaille en étroite collaboration avec l’USG pour naviguer dans la situation et nous pensons que l’USG est pleinement conscient de l’importance critique/stratégique de la plate-forme de calcul accélérée de Nvidia pour la technologie mondiale. l’industrie », a écrit l’analyste de JPMorgan, Harlan Sur, dans une note jeudi.

Le département du Commerce a déclaré que les nouvelles restrictions à l’exportation étaient liées à la sécurité nationale, mais il n’a pas répondu aux questions de suivi pour savoir s’il clarifiait ou modifiait la politique de Nvidia.

“Bien que nous ne soyons pas en mesure de décrire des changements de politique spécifiques pour le moment, nous adoptons une approche globale pour mettre en œuvre les actions supplémentaires nécessaires liées aux technologies, aux utilisations finales et aux utilisateurs finaux pour protéger la sécurité nationale américaine et les intérêts de la politique étrangère, », a déclaré mercredi un représentant du ministère du Commerce.

AMD a également déclaré mercredi avoir reçu de nouvelles exigences de licence du Département du commerce, mais ne s’attendait pas à ce qu’elles affectent matériellement ses activités en raison d’une moindre exposition à la Chine. L’action AMD a chuté de plus de 7 % lors de la séance de jeudi.