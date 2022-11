Nvidia affirme que la nouvelle puce avancée pour la Chine respecte les règles d’exportation américaines

Le fabricant de puces Nvidia a développé une nouvelle puce avancée pour la Chine qui adhère aux nouvelles règles américaines de contrôle des exportations visant à restreindre l’accès de ce pays à la technologie de l’IA.

La puce, connue sous le nom d’A800, est une alternative à la puce A100 qui est entrée en production au troisième trimestre, a déclaré Nvidia lundi. “L’A800 répond au test clair du gouvernement américain pour un contrôle réduit des exportations et ne peut pas être programmé pour le dépasser”, a déclaré un porte-parole du fabricant de puces basé à Santa Clara, en Californie, dans un communiqué.

Les entreprises technologiques sont de plus en plus prises au milieu des tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis concernant l’accès des entreprises chinoises aux technologies qui permettent le calcul haute performance, comme l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs.

Nvidia a révélé en août que le gouvernement américain avait lui a ordonné de restreindre les ventes de deux puces d’accélération d’IA à la Chine — l’A100 et le prochain H100, qui permettent aux développeurs d’IA d’accélérer leurs recherches et de créer des modèles d’IA plus avancés. L’ordonnance visait à “régler le risque que les produits couverts soient utilisés ou détournés vers une” utilisation finale militaire “ou un” utilisateur final militaire “en Chine et en Russie”, a déclaré Nvidia à l’époque.

La société a averti à l’époque qu’elle s’attendait à environ 400 millions de dollars de ventes en Chine au cours du troisième trimestre, mais a indiqué que ce chiffre pourrait être affecté par le refus des clients d’acheter des produits alternatifs.

La nouvelle puce a été précédemment signalée par Reuter.