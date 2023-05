Nvidia a volé la vedette. Maintenant, tout tourne autour du plafond de la dette

Comme cela a été le cas pendant la majeure partie de l’année, l’histoire des actions de la semaine dernière était centrée sur le Nasdaq Composite, qui s’est renforcé jeudi et vendredi à la suite du rapport sur les résultats exceptionnels de Club holding Nvidia (NVDA). En plus de battre sur les revenus et les bénéfices, le fabricant de puces a dévoilé des prévisions à couper le souffle pour son trimestre en cours, tout en faisant allusion à un second semestre encore plus fort pour son activité de centres de données. Le titre a bondi d’environ 25% jeudi. Le Nasdaq a affiché son cinquième gain hebdomadaire consécutif, en hausse de 2,5 %. Le S&P 500 a également réussi à dégager un gain hebdomadaire, avançant de 0,3 %. Le Dow Jones Industrial Average, quant à lui, perd 1% sur la semaine. Pour l’avenir, les investisseurs se concentreront cette semaine sur Washington, alors que le Congrès se prépare à voter sur un projet de loi visant à relever le plafond de la dette américaine . Le président Joe Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy sont parvenus à un « accord de principe » samedi soir pour augmenter la limite d’emprunt du gouvernement et éviter un défaut potentiellement catastrophique au début du mois prochain. Ailleurs, la saison des bénéfices des entreprises est maintenant largement passée dans le rétroviseur. Quatre-vingt-dix-sept pour cent du S & P 500 ont maintenant publié des résultats trimestriels, dont 76 % ont dépassé les revenus et 78 % ont dépassé le bénéfice par action. Les données macroéconomiques occuperont à nouveau le devant de la scène cette semaine, notamment sur le front de l’emploi. Le rapport ADP sur l’emploi devrait être publié mercredi, suivi du rapport mensuel sur la masse salariale non agricole du gouvernement. Si les nouvelles montrent que le chômage a augmenté le mois dernier, cela pourrait permettre à la Réserve fédérale de suspendre les hausses de taux d’intérêt lors de sa convocation début juin, ce qui serait une bonne nouvelle pour les marchés boursiers. Les marchés sont fermés le lundi pour les vacances du Memorial Day. Mais la semaine de négociation raccourcie à venir présente toujours des bénéfices et des données économiques clés. Salesforce (CRM) est le dernier nom du club à publier les résultats de cette saison, mercredi après la cloche de clôture. Voici un aperçu des principaux événements économiques à surveiller cette semaine. Lundi 29 mai Marchés fermés pour le Memorial Day Mardi 30 mai 9 h HE : Indice des prix des maisons S & P/Case Shiller (mars) 10 h HE : Confiance des consommateurs (mai) Avant la cloche : Carlyle Group (CG) Après la cloche : HP Inc. (HP), Hewlett Packard Enterprise (HPE) Mercredi 31 mai 10 h HE : April JOLTS (Job Openings and Labour Turnover Survey) Avant la cloche : Advance Auto Parts (AAP), Capri Holdings (CPRI) Après la cloche: Salesforce, Nordstrom (JWN), Chewy (CHWY), CrowdStrike (CRWD), Okta (OKTA) Jeudi 1er juin 8h15 HE: Rapport sur l’emploi du secteur privé d’ADP en mai 8h30 HE: Demandes hebdomadaires de chômage et coûts unitaires de main-d’œuvre et productivité (T1) 10 h HE : Dépenses de construction (avril) Avant la cloche : Dollar General (DG), Macy’s (M), Hormel Foods (HRL) Après la cloche : Dell (DELL), Broadcom (AVGO) , lululemon athletica (LULU), Five Below (FIVE), Zscaler (ZS), MongoDB (MDB) Vendredi 2 juin 8 h 30 HE: Rapport sur l’emploi: masse salariale non agricole et taux de chômage (mai) Rétrospective La semaine dernière, trois exploitations du Club ont déclaré des bénéfices. Le trimestre explosif de Nvidia et la hausse des prévisions mercredi soir et la flambée des actions qui a suivi jeudi ont retenu le plus l’attention. Le leader de la cybersécurité, Palo Alto Networks (PANW), a publié des chiffres exceptionnels mardi soir, équilibrant les bénéfices avec la croissance et protégeant les marges. Costco (COST) a enregistré jeudi soir de fortes marges au cours de son dernier trimestre. Les ventes de maisons neuves ont augmenté de 4,1 % en avril, selon un rapport conjoint du Département américain du logement et du développement urbain et du Bureau du recensement, bénéficiant en partie d’une offre limitée. Le gouvernement américain a révisé à la hausse le produit intérieur brut du premier trimestre, à un taux annualisé de 1,3%, contre une estimation initiale de 1,1% Vendredi, les dépenses de consommation et les commandes de biens durables ont été plus fortes que prévu. L’indicateur d’inflation préféré de la Réserve fédérale – l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base – était également chaud, faisant grimper les chances du marché pour une nouvelle hausse des taux d’intérêt en juin à environ 64%, selon le CME FedWatch Tool. La banque centrale tient sa prochaine réunion politique les 13 et 14 juin. Depuis le règlement de vendredi, l’indice du dollar américain est passé juste au-dessus du niveau 104. L’or se négocie à environ 1 943 $ l’once. Les prix du brut West Texas Intermediate oscillent dans la région des 70 $ le baril. Le rendement du Trésor à 10 ans a progressé à environ 3,8 %. Transactions de club Lundi dernier, nous avons enregistré des bénéfices sur Eli Lilly (LLY), alors que le titre a atteint un nouveau record historique. C’était une petite garniture de 50 parts. Nous aimons toujours Lilly et possédons 150 actions pour une pondération de 2,38 % dans le portefeuille du Club. Jeudi, nous avons acheté la baisse récente du géant de la bière, du vin et des spiritueux Constellation Brands (STZ). Il s’agissait d’un petit ajout de 20 actions sur la conviction que certaines tendances changeantes de l’industrie de la bière profiteront à STZ. Nous détenons 430 actions pour une pondération de 3,74 % dans le portefeuille. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, parle aux journalistes du plafond de la dette après le départ des négociateurs de la Maison Blanche, au Capitole américain à Washington, États-Unis, le 23 mai 2023. Kévin Lamarque | Reuter