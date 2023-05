NVDA, BBY, NEIGE, CCL et plus

Nvidia | via Reuters

Découvrez les entreprises qui font les plus gros mouvements dans le commerce de précommercialisation jeudi:

Nvidia – Les actions ont grimpé de 28% après que le fabricant de puces a annoncé des bénéfices exceptionnels. Nvidia a déclaré qu’il s’attendait à une « année record géante » et s’attendait à des ventes de 11 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit plus de 50% de plus que les estimations des analystes.

actualités liées à l’investissement

Meilleur achat – Les actions du détaillant d’électronique ont gagné près de 5 % dans les échanges avant commercialisation après que la société a enregistré un bénéfice au premier trimestre de 1,15 $ par action hors éléments, dépassant les 1,11 $ attendus par les analystes, selon Refinitiv. Les revenus de 9,47 milliards de dollars sont inférieurs aux 9,52 milliards de dollars prévus.

Flocon de neige — La société de cloud computing a chuté d’environ 13 % suite aux prévisions de revenus plus faibles que prévu de la société pour le deuxième trimestre. Cependant, Snowflake a dépassé les estimations des analystes concernant les bénéfices et les revenus du premier trimestre lors de son rapport après la cloche mercredi, selon Refinitiv.

American Eagle Outfitters – L’action a perdu près de 20% dans les échanges avant commercialisation après que le détaillant a déclaré qu’il s’attendait à une baisse des revenus du deuxième trimestre. American Eagle Outfitters a également publié un bénéfice par action au premier trimestre conforme aux estimations et des revenus légèrement supérieurs aux attentes

Carnaval — La compagnie de croisière a ajouté 2,3 % suite à une mise à niveau pour acheter au neutre par Citi. La firme a déclaré que Carnival est à un tournant de son bilan à un moment où les investisseurs semblent plus intéressés par l’espace des croisières.

Dish Network – Les actions ont glissé de 2,7% en pré-commercialisation après avoir été rétrogradées par Citi à neutre d’achat mercredi. La firme de Wall Street a cité les besoins en capital substantiels de Dish combinés à la baisse de la valeur marchande de ses titres.

Arbre à dollar – Les actions du détaillant à rabais ont chuté de 11% dans les échanges avant commercialisation après que Dollar Tree a annoncé une baisse des marges au premier trimestre. Le bénéfice brut a chuté de 4,7 %, même si les ventes nettes ont augmenté de 6,1 %. Le bénéfice par action ajusté de la société au premier trimestre de 1,47 $ était inférieur aux estimations des analystes de 1,52 $, selon StreetAccount.

C3.ai , Palantir Technologies – Les actions AI se sont redressées grâce aux bénéfices de Nvidia, avec C3.ai en hausse de 14 % et Palantir Technologies en hausse de près de 10 %.

Micro-systèmes avancés , Semi-conducteur de Taïwan – Les actions de semi-conducteurs ont suivi Nvidia plus haut dans les échanges avant commercialisation, AMD ajoutant environ 9% et Taiwan Semiconductor en hausse de près de 7%.

– Alex Harring, Tanaya Macheel et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.