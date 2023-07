NuvoAir et Marpai collaborent pour offrir des soins cardiopulmonaires aux employeurs

L’administrateur tiers alimenté par l’IA, Marpai, a annoncé qu’il ajouterait un fournisseur de soins basé sur la valeur NuvoAir, un premier fournisseur de soins spécialisés virtuel axé sur la gestion des patients souffrant de maladies cardiaques et pulmonaires complexes, à sa plateforme Marpai Connect.

NuvoAir offre des rendez-vous de soins virtuels le jour même aux personnes souffrant de maladies cardiopulmonaires, telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique, l’insuffisance cardiaque chronique et l’asthme. Les individus peuvent entrer en contact avec des inhalothérapeutes, des coordonnateurs de soins, des infirmières, des coachs de santé, des cardiologues et des pneumologues.

Marpai propose une administration de plans de santé basée sur l’IA pour les employeurs autofinancés et, via sa plateforme Marpai Connect, associe ses membres à des prestataires de soins basés sur la valeur.

NuvoAir sera ajouté à la plate-forme Marpai Connect pour les membres du régime de santé de l’employeur autofinancé de l’administrateur et leurs familles.

« Nous sommes ravis d’offrir NuvoAir pour traiter les maladies cardiaques et pulmonaires coûteuses auxquelles sont confrontés les membres des régimes de santé que nous gérons », a déclaré Edmundo Gonzalez, PDG de Marpai, dans un communiqué. « Avec NuvoAir, les membres et leurs familles peuvent facilement accéder à des soins qui peuvent améliorer considérablement leur santé et leur qualité de vie et éviter les visites aux urgences et les hospitalisations coûteuses, ce qui permet aux employeurs et à leurs régimes de santé respectifs d’économiser beaucoup d’argent. »

LA GRANDE TENDANCE

En 2021, NuvoAir, basée à Boston, qui a également un bureau en Suède, a levé 12 millions de dollars (10 millions d’euros) en financement de série A pour étendre ses plateformes de gestion des maladies chroniques et d’essais cliniques.

L’année dernière, la société a annoncé un Extension de 11 millions de dollars à son tour de série A, portant son augmentation totale à 25 millions de dollars.

La société cotée en bourse Marpai a annoncé son prévisions de chiffre d’affaires pour le T2 2023 entre 9,5 millions de dollars et 9,8 millions de dollars. Il a également annoncé que son EBITDA et son bénéfice net devraient augmenter au deuxième trimestre de l’année, par rapport au premier trimestre.

Une autre entreprise dans le domaine de la gestion de la santé cardiaque est Hello Heart, créateur d’une plateforme basée sur des applications conçue pour aider les employés à gérer l’hypertension, la fréquence cardiaque et la santé cardiovasculaire. L’année dernière, la société a obtenu 70 millions de dollars pour développer son service de gestion de l’hypertension.