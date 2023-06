Nutromics empoche 7 millions de dollars en financement de pré-série A

La société de diagnostic Nutromics a levé 11 millions de dollars australiens (7 millions de dollars) avant son cycle de financement de série A plus tard cette année.

À QUOI ÇA SERT

La société a levé des fonds pour la commercialisation imminente de sa technologie de surveillance diagnostique continue.

Fondée en 2017, Nutromics a développé un « laboratoire dans un patch », qui utilise la technologie des capteurs d’ADN pour suivre plusieurs cibles, telles que les biomarqueurs de maladies et les médicaments difficiles à doser, dans le corps humain. Cette technologie est actuellement testée dans le cadre d’un essai sur l’homme chez Monash Health.

Outre la conduite d’essais cliniques, la société installe également ses équipes de R&D en Australie et aux États-Unis.

LA GRANDE TENDANCE

La dernière augmentation a suivi la Investissement stratégique de 14 millions de dollars reçu en septembre dernier de Dexcom Ventures et d’autres sociétés de capital-risque. Il a maintenant un investissement total de 40 millions de dollars australiens (27 millions de dollars).

Plus tard cette année, Nutromics lance un cycle de financement de série A dans lequel il vise à mettre en commun environ 50 millions de dollars australiens (33 millions de dollars) d’investissements.

La société a également obtenu le soutien du gouvernement victorien grâce au programme 30×30, qui aide les startups à devenir des licornes d’ici 2030.

Pendant ce temps, Nutromics a annoncé que l’ancien PDG de la société d’appareils auditifs Cochlear, le Dr Chris Roberts, a rejoint son conseil d’administration en tant que président non exécutif. Également directeur non exécutif et vice-président exécutif de la société de dispositifs médicaux ResMed, le Dr Roberts offre ses décennies d’expérience et d’expertise dans la commercialisation et la mise à l’échelle de la technologie médicale.

ENREGISTREMENT

« Nutromics est à une étape critique de notre chemin vers la commercialisation. Avec ce nouveau financement, l’avancement rapide de notre premier produit et avec Chris à la tête de notre conseil d’administration, nous sommes convaincus que nous sommes en position de force à notre stade actuel. du développement », a déclaré le directeur de l’exploitation et co-fondateur de Nutromics, Hitesh Mehta, dans un communiqué.