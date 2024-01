Nutritif et sain, ou pas ?

Le bœuf séché est une viande assaisonnée et séchée de la taille d’une collation. Il fournit des protéines, du zinc et d’autres minéraux et nutriments essentiels à la santé globale.

Bien qu’il s’agisse d’une option copieuse à emporter, la viande de bœuf séchée est également généralement riche en sodium. Elle est considérée comme une viande rouge transformée, ce qui peut présenter certains inconvénients pour la santé. Pour cette raison, certaines personnes voudront peut-être limiter leur consommation fréquente ou faire attention à la taille des portions et à leur préparation.

Cet article donne un aperçu des avantages nutritionnels de la viande séchée de bœuf, offrant des informations sur la taille idéale de la portion et sur les personnes qui devraient l’éviter.

jirkaejc/Getty Images



Snacking au bœuf séché : sain ou pas ?

Les aliments faibles en glucides, riches en protéines et riches en minéraux essentiels sont considérés par certains nutritionnistes comme des collations et des choix diététiques appropriés. Le profil nutritionnel du bœuf séché correspond à cette description. Mais cette collation contient également beaucoup de minéraux peu utiles, ce qui n’est pas idéal lorsqu’il s’agit de certains problèmes de santé et de certains risques.

Avantages

Un gros avantage du bœuf séché est qu’il est plein de protéines, avec une portion de 1 once de viande séchée répondant à près de 10 % de la référence quotidienne en protéines de la plupart des adultes en bonne santé.

Les protéines aident le corps à réparer et à développer des cellules qui maintiennent vos muscles, vos os et vos autres organes en bonne santé. Le corps ne peut pas produire certains acides aminés essentiels (éléments constitutifs des protéines), il doit donc les obtenir par l’alimentation. Les protéines d’origine animale (comme le bœuf) et le soja contiennent les neuf acides aminés essentiels.

La quantité de zinc, un minéral essentiel, contenue dans la viande de bœuf séchée est un bonus. Le zinc aide à soutenir le système immunitaire et les niveaux d’énergie. Le corps a tendance à bien l’absorber à partir de sources animales comme la viande de bœuf séchée.

La viande de bœuf séchée est également une bonne source de fer. Le fer est nécessaire à la production d’hémoglobine, cette protéine présente dans les globules rouges qui transporte l’oxygène dans tout le corps. Pour cette raison, la viande de bœuf séchée peut constituer une collation particulièrement bénéfique pour les personnes préoccupées par une carence en fer.

Inconvénients

Un inconvénient notable est que la viande de bœuf séchée peut être riche en sodium (sel). Aux États-Unis, la plupart des adultes consomment trop de sel. Par exemple, une portion standard d’une once de bœuf séché contient 505 milligrammes (mg) de sodium, ce qui représente environ 20 % de l’apport quotidien recommandé en sodium pour la plupart des adultes en bonne santé.

Trop de sodium peut entraîner une rétention d’eau, provoquant des ballonnements, une prise de poids et potentiellement un risque d’autres problèmes de santé comme l’hypertension artérielle, l’ostéoporose (amincissement progressif des os), des calculs rénaux et une hypertrophie cardiaque.

La viande séchée est une forme de viande rouge transformée. Certaines recherches ont suggéré un lien entre la consommation de ce type de viande et le risque de maladies chroniques comme le cancer, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires.

D’autres preuves montrent que la viande rouge peut déclencher des niveaux élevés de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL) (« mauvais cholestérol ») et qu’elle pourrait être mieux remplacée par des options de protéines végétales.

Quels sont les meilleurs choix pour le bœuf séché ? Le type de viande de bœuf séchée que vous choisissez dépend souvent de vos préférences nutritionnelles et gustatives. Mais vous pouvez également prendre en compte ces facteurs : La viande de bœuf séchée à faible teneur en sodium est disponible dans le commerce. Recherchez de la viande séchée contenant moins de 140 mg par once. Vérifiez la taille de la portion pour vous assurer qu’elle est respectée. Recettes de viande séchée à faible teneur en sodium et des cures packagées sont également disponibles. Assurez-vous de suivre strictement les instructions pour la sécurité alimentaire.

Recherchez de la viande séchée contenant moins de 140 mg par once. Vérifiez la taille de la portion pour vous assurer qu’elle est respectée. Recettes de viande séchée à faible teneur en sodium et des cures packagées sont également disponibles. Assurez-vous de suivre strictement les instructions pour la sécurité alimentaire. Certains types de viande de bœuf séchée sont naturellement fermentés. Ils sont marinés dans une culture vivante de « bonnes » bactéries productrices d’acide plutôt que d’utiliser de l’acide citrique ou de l’acide lactique encapsulé pour augmenter l’acidité de la viande et inhiber la croissance de bactéries indésirables. La fermentation peut ajouter de la saveur à la viande séchée.

La terminologie peut également vous aider à déterminer si des classeurs ou des extensions peuvent être ajoutés. Les produits étiquetés « Beef Jerky » sont fabriqués à partir d’une seule lanière de bœuf et ne contiennent ni liants ni diluants. La « viande de bœuf séchée en morceaux et formée », la « viande de bœuf séchée hachée et formée » ou la « viande de bœuf séchée hachée et formée » sont moulées et formées avant d’être coupées en lanières et peuvent contenir des liants ou des diluants.

Comment est fabriqué le bœuf séché

La viande de bœuf séchée est préparée en déshydratant (séchant) des morceaux de viande maigres. Il peut être acheté en magasin ou préparé à la maison.

La viande de bœuf séchée préparée commercialement est produite selon divers procédés et peut être salée, fumée et séchée à l’air ou au four. Il peut être produit à partir d’un seul morceau de bœuf ou formé de morceaux ou de bœuf haché, puis tranché en lanières. Les installations sont inspectées par le gouvernement fédéral pour garantir la sécurité.

Faire de la viande séchée à la maison comporte certains risques de ne pas garantir la destruction des bactéries, ce qui pourrait entraîner des maladies. Salmonelle ou Escherichia coli (E. coli). Le séchage des bandes dans un déshydrateur alimentaire (généralement entre 130 et 140 degrés F) ne tue pas correctement ces bactéries. La viande doit être chauffée à 160 degrés F (de préférence avant le séchage) pour garantir sa sécurité.

Les méthodes pour préparer du bœuf séché à la maison comprennent la marinade (de préférence au réfrigérateur), le chauffage des lanières de viande à 160 degrés F, puis leur séchage. Différents types d’assaisonnements peuvent être utilisés. Il est moins sûr de sécher d’abord les lanières de viande, puis de les chauffer au four à 160 degrés F, car cela n’est pas aussi efficace pour tuer les bactéries.

La viande de bœuf séchée maison doit être emballée correctement et conservée dans un endroit frais et sec pendant un à deux mois maximum. La viande de bœuf séchée produite commercialement est stable jusqu’à un an dans des conditions de stockage appropriées.

De plus, la viande séchée peut être préparée à partir d’autres sources, comme la dinde, le poulet, le chevreuil, le bison, etc.

Est-ce que quelqu’un ne devrait pas manger de bœuf séché ?

Aux États-Unis, la plupart des adultes consomment trop de sodium, mais une collation occasionnelle à base de bœuf séché n’est généralement pas nocive.

Cela dit, certaines personnes pourraient envisager d’éviter la viande de bœuf séchée en raison de la teneur en sodium, notamment :

Les personnes enceintes devraient consulter un professionnel de la santé avant de manger de la viande de bœuf séchée en raison des risques pour la santé associés à une consommation élevée de sodium et du risque d’infection par E. coli et d’autres bactéries.

De plus, étant donné que certaines viandes séchées achetées en magasin peuvent contenir des ingrédients ajoutés, toute personne allergique à la viande, au soja ou au gluten doit vérifier les étiquettes des ingrédients avant de consommer de la viande séchée.

Nitrates de sodium dans le bœuf séché La viande de bœuf séchée est également généralement riche en nitrates de sodium. Ces composés sont souvent ajoutés aux aliments transformés pour aider à les conserver et leur donner une saveur salée. Des recherches ont montré que la consommation de ces additifs peut entraîner un risque de développer une hypertension artérielle et certains types de cancer. Cependant, d’autres facteurs environnementaux et génétiques sont également susceptibles d’entrer en jeu. Pour cette raison, la plupart des experts recommandent de limiter la consommation d’aliments transformés comme la viande de bœuf séchée, les hot-dogs et les viandes pour le déjeuner.

Portion de bœuf séché

Une portion standard de bœuf séché peut être de 1 once (28 grammes). Cela représente environ 100 calories par portion.

Bien que cette collation puisse être bénéfique en raison de sa teneur élevée en nutriments, c’est toujours une bonne idée de consommer de la viande de bœuf séchée avec modération autant que possible. Les nutritionnistes et les experts recommandent généralement des aliments entiers et non transformés pour répondre aux besoins alimentaires en protéines, zinc, fer et autres nutriments essentiels.

Résumé

Le bœuf séché est une collation savoureuse, riche en protéines et faible en glucides, regorgeant d’autres minéraux essentiels et nutritive avec modération. Mais comme il s’agit d’une viande transformée à haute teneur en sodium, ce n’est peut-être pas le meilleur choix pour des collations fréquentes pour certaines personnes. Consultez un professionnel de la santé avant de consommer de la viande de bœuf séchée si vous souffrez d’hypertension artérielle, de diabète, de maladie rénale, d’allergie à la viande ou si vous êtes enceinte.