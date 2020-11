Nutriments essentiels dont chaque enfant en pleine croissance a besoin

De nos jours, les enfants scolarisés sont plus attirés par la malbouffe et les aliments prêts-à-manger que par les fruits et légumes. Leurs habitudes alimentaires sont souvent affectées par leurs pairs à l’école et les médias auxquels ils sont exposés.

Il y a encore quelques décennies, les enfants grandissaient dans des familles essentiellement mixtes où leurs habitudes alimentaires étaient influencées par leurs grands-parents ou d’autres aînés de la famille. Cela les a peut-être rendus plus enclins à consommer des aliments plus traditionnels et plus sains sur une base régulière. Comme ce n’est peut-être pas le cas actuellement, il est facile de faire apparaître des carences nutritionnelles. Il est donc très important de suivre de près les habitudes alimentaires des enfants scolarisés à ce stade.

Rôle des nutriments dans le développement

Les nutriments jouent un rôle très important dans la croissance et le développement des enfants. Les glucides, les protéines et les graisses fournissent de l’énergie. Les protéines aident à former des anticorps qui combattent les infections et se trouvent dans de bonnes sources comme le lait et les produits laitiers, les dals, etc. régime aussi. Les graisses sont également importantes pour l’absorption des vitamines liposolubles comme la vitamine A et doivent donc contenir du ghee en petites quantités.

N’oubliez pas d’envoyer les enfants passer du temps à pratiquer des sports comme le badminton, le basket-ball ou le cricket. De nos jours, on a remarqué qu’après l’école, les enfants préfèrent regarder la télévision ou jouer à des jeux sur leur téléphone portable. Bien que vous ne puissiez pas éviter le temps passé devant un écran, assurez-vous qu’ils font de l’activité physique, car sans cela, ils risquent de devenir en surpoids. En ce qui concerne la nutrition, ils recevront également une bonne dose de vitamine D en étant à l’extérieur.

Le calcium est nécessaire pour la santé des os, par conséquent, ne les laissez pas sauter le lait et les produits laitiers dans leur alimentation. Ils peuvent avoir des fruits frappés le soir et du caillé avec leur déjeuner et leur dîner.

Incluez des légumes à feuilles vertes dans leur alimentation afin que les niveaux de fer dans leur corps soient maintenus. Le fer est important pour la formation d’hémoglobine. Aussi, faites-leur manger des fruits frais de saison comme l’orange, des raisins pour la vitamine C.Mettez-leur l’habitude de porter leur bouteille d’eau à l’école ou chaque fois qu’ils sortent pour qu’ils puissent rester hydratés. Vous pouvez également leur servir des boissons maison rafraîchissantes comme Shikanji au lieu de boissons gazeuses.

Recommandations pour inculquer de bonnes habitudes alimentaires

Des cours de nutrition spéciaux axés sur des sujets tels qu’une alimentation équilibrée et les bienfaits des différents nutriments devraient être dispensés à l’école. Idéalement, leurs écoles peuvent organiser des concours de recettes où ils apprennent des recettes d’aliments sains, préparent des aliments à la maison avec l’aide de leurs parents, puis les affichent à l’école, tout en parlant des avantages du plat. Des jeux et des puzzles liés à la nutrition peuvent être utilisés pour leur apprentissage.

À la maison, les parents devraient désigner un endroit spécifique pour prendre leurs repas, comme la table à manger ou la façon traditionnelle de manger sur le sol. Les parents doivent inciter leurs enfants à ne pas parler, à ne pas regarder la télévision ou à utiliser leur téléphone portable / tablette en mangeant. Apprendre à manger consciemment contribuera à leur santé et à leur bien-être à l’avenir.

Cet article a été écrit par Mme Sonali Saxena, nutritionniste clinique principale, Fortis La Femme, New Delhi.