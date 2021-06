Nusrat Jahan berce son baby bump, respire l’éclat de la grossesse – Voir les photos ! | Nouvelles des gens

New Delhi: La députée et actrice de Trinamool Nusrat Jahan a partagé des photos de son baby bump pour la première fois depuis que Zee News avait mis la main sur une première photo de Nusrat affichant son baby bump, confirmant ainsi sa nouvelle de grossesse.

Dimanche (21 juin), Nusrat s’était rendue sur Instagram pour partager une belle photo d’elle affichant son baby bump en tenue western associée à un châle rose. L’actrice peut être vue souriante et posant avec une joie retrouvée comme elle l’a écrit dans la légende, « La gentillesse change tout ».

Découvrez son récent clic avec une lueur de grossesse:

Plus tôt, le député de TMC Nusrat Jahan et Nikhil Jain, qui se sont mariés en juin 2019 en Turquie, avaient fait la une des journaux en raison de discordes conjugales et d’allégations de tricherie sur le premier.

Après des allégations contre Nikhil Jain et sa famille, il avait révélé des faits importants sur sa relation avec Nusrat. Dans une déclaration officielle, il avait parlé de la discorde conjugale en cours et y avait fait d’importantes révélations.

Jain avait affirmé que même s’il lui avait consacré tout ce temps, en peu de temps, son attitude envers lui avait changé.

Nusrat Jahan s’est marié avec son homme d’affaires Nikhil Jain dans la pittoresque ville turque de Bodrum le 19 juin 2019. La cérémonie de mariage s’est déroulée conformément au règlement sur le mariage turc.

Au milieu de ces spéculations, l’intimité de Nusrat Jahan avec l’acteur du BJP devenu politicien Yash Dasgupta a également gagné du terrain. Yash et Nusrat ont travaillé ensemble dans le film bengali ‘SOS Kolkata’ en 2020.