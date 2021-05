Nushrratt Bharuccha sur 10 ans de ‘Pyaar Ka Punchnama’

Alors que « Pyaar Ka Punchnama » de Luv Ranjan marquait 10 ans de sa sortie le 20 mai, Nushrratt Bharuccha a exprimé sa gratitude pour le film et le personnage qui l’ont mise sur la carte de l’industrie.

Dans le film, l’actrice a incarné le personnage emblématique d’une petite amie méchante et foxy « Neha », avec une performance qui est devenue l’une des performances les plus mémorables de tous les temps.

Exprimant sa gratitude, Nushrratt a déclaré: « Quand je repense à l’époque où nous tournions pour Pyaar Ka Punchnama – aucun de nous n’avait la moindre idée des merveilles que ce film fera pour nous, ou même comment ce film deviendra finalement un pouvoir -pas de franchise. Jouer la petite amie contrôlante et manipulatrice comme Neha, n’était donc pas moi dans la vraie vie, ce qui rendait encore plus difficile pour moi de la comprendre et d’essayer son droit. «

Elle a ajouté: « Beaucoup de gens m’ont alors conseillé de ne pas faire ce film et d’attendre une autre meilleure opportunité car ce film n’avait pas de visages connus, un réalisateur pour la première fois, un premier producteur, toute l’équipe était nouvelle. un monde d’opportunités pour moi, et ‘Neha’ m’a littéralement marqué sur la carte de l’industrie et a créé une identité unique pour que le public se souvienne de moi. Je crois vraiment au destin, et que l’univers a un plan plus large pour chacun C’est pourquoi je peux honnêtement dire: Le film m’a choisi, je n’ai pas choisi le film. C’était censé être ainsi.

« Pyaar Ka Punchnama » était un choix de carrière courageux que Nushrratt a pris, de jouer un rôle négatif comme celui à l’écran, auquel de nombreuses autres actrices « avaient refusé. Nushrratt a pris la grande route et a gravé une marque significative dans le cœur du public. Avec tous les hauts et les bas qui se sont produits depuis lors, Nushrratt est sortie victorieuse et nous a tous fait tomber éperdument amoureux de ses performances polyvalentes.

Au fil des ans, Nushrratt a rompu avec son image de la «fille Pyaar Ka Punchnama». L’actrice a élargi son horizon et a joué une gamme de rôles au fil des ans. Gardant la tête et le moral élevés, l’actrice a atteint de grands sommets dans sa carrière, avec des films comme «Sonu Ke Titu Ki Sweety», «Chhalaang» et récemment sorti «Ajeeb Daastaans».

Sur le plan du travail, elle sera bientôt vue à Ram Setu en face d’Akshay Kumar, Chhori et Hurdang.