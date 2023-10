Nushrratt Bharuccha se souvient s'être caché dans un abri, pleurant alors qu'il était coincé en Israël lors de l'attaque du Hamas : « Les 36 dernières heures... »

Nushrratt Bharuccha a partagé une vidéo et une longue note rappelant son horrible expérience dans un Israël déchiré par la guerre au milieu de l’attaque du Hamas.

L’actrice Nushrratt Bharuccha, qui est récemment rentrée en Inde après avoir été bloquée dans l’attaque contre Israël par le Hamas, a détaillé son expérience d’être coincée dans la tourmente. Mardi, sur son Instagram, l’actrice a partagé deux publications différentes, une vidéo dans laquelle elle exprime sa gratitude au gouvernement, à l’ambassade de l’Inde et à l’ambassade d’Israël pour avoir assuré sa sécurité et lui avoir permis de rentrer dans son pays natal en toute sécurité et son.

L’actrice a déclaré dans la vidéo : « Bonjour à tous, je veux juste prendre un moment et dire merci à tout le monde pour leurs messages, pour leurs prières et pour leurs souhaits. Je suis de retour, je suis chez moi, je suis en sécurité et je vais bien. Mais il y a à peine deux jours, je me suis réveillé dans une chambre d’hôtel à Tel Aviv avec des bruits de bombes autour de moi et des sirènes hurlantes et nous avons été emmenés dans un sous-sol. Main pehle aise situation mein kabhi rahi nahi hoon (Je n’ai jamais été dans une telle situation). »

L’actrice a ensuite remercié le gouvernement et les ambassades pour leur action rapide et pour avoir veillé à ce qu’elle rentre chez elle saine et sauve. Nushrratt a déclaré: «Mais aaj jab main apne ghar mein uthi hoon sans sons, je me sens en sécurité et bien, toh mujhe réalise ho raha hai ki kitni badi baat hai ki hum kitne chanceux hain ki hum est le pays mein hain, ki hum protégé hain aur hum Safe Hain (Aujourd’hui, quand je me suis réveillé dans ma maison en sécurité, sans aucun bruit autour de moi, je me rends compte à quel point nous avons de la chance de vivre dans ce pays et d’être aussi protégés). »

« Donc, je veux profiter de ce moment et dire merci au gouvernement, merci à l’ambassade de l’Inde et à l’ambassade d’Israël de nous avoir guidés, de nous avoir conseillé et de m’avoir permis de rentrer chez moi dans mon pays en toute sécurité et son. Je veux également prendre un moment pour adresser mes vœux de prière aux personnes qui sont toujours coincées dans la guerre et j’espère vraiment la paix très bientôt », a-t-elle ajouté.

Dans le post suivant, elle a détaillé son calvaire et partagé petit à petit ce qu’elle a vécu dans ces moments de tension angoissante lorsque les roquettes du Hamas frappaient la ville de Tel Aviv. L’actrice a écrit une longue note : « La dernière semaine restera à jamais gravée dans ma mémoire… une montagne russe d’émotions, dont les 36 dernières heures resteront les plus inoubliables et les plus intimidantes de ma vie. Mon producteur, mon styliste et moi avions été transportés par avion à Haïfa en Israël, le 3 octobre, pour assister au réputé Festival international du film de Haïfa pour la projection de notre récent film, « Akelli », aux côtés de mes co-acteurs israéliens, Tsahi Halevi et Amir Boutrous. « .

Elle a partagé qu’après deux jours passés à visiter tous les lieux historiques d’Israël, Jérusalem, Jaffa, Bahai, la Mer Morte, ils avaient presque terminé leur voyage par un dîner de fête pour les acteurs du film le soir du 6 octobre. « Ce soir-là, Tsahi, Amir et moi avions trinqué à notre sélection de films au Festival du film de Haïfa, promis de nous rendre visite et éventuellement de travailler à nouveau ensemble. Nous avions dit au revoir et étions prêts à rentrer le lendemain. Mais le samedi matin n’avait rien à voir avec la célébration de la veille. Nous avons été réveillés par les bruits assourdissants des bombes qui explosaient, une sirène hurlante et une panique complète et totale alors que nous étions tous précipités dans un « abri » au sous-sol de notre hôtel. Ce n’est que lorsque nous sommes sortis de là, après ce qui semblait être une attente interminable, que nous avons appris qu’Israël était attaqué », a-t-elle expliqué.

Nushrratt a ajouté que rien n’aurait pu les préparer à cette nouvelle et que leur premier réflexe était d’atteindre l’ambassade indienne dans un état de terreur totale. Bien que l’ambassade indienne soit située à seulement 2 km de leur hôtel, cela semblait être une distance d’une vie car il n’y avait aucun moyen de transport et seulement les terribles bruits d’explosions à très courte distance.

L’actrice a ajouté : « Nous avons ensuite été informés que des militants du Hamas s’étaient infiltrés dans plusieurs villes d’Israël et étaient également sur les routes, arrachant les civils de leurs maisons et tirant sur les gens au hasard. En outre, des tirs ouverts ont été tirés sur des véhicules sur les routes et la situation dans les rues était « extrêmement dangereuse ». À ce moment-là, nous avons entendu une deuxième sirène se déclencher et avons été précipités vers l’abri au sous-sol. Bientôt, nous nous sommes rendu compte que nous ne pourrions peut-être pas prendre notre vol de retour prévu pour l’Inde ce soir-là et que nous serions très probablement coincés dans un pays qui était maintenant ouvertement en guerre. C’est à ce moment-là que nous avons commencé à lancer des appels désespérés à tout le monde pour qu’il nous aide à sortir de cette situation sans précédent. » Lorsqu’ils ont contacté Tsahi, qui lui aussi avait habituellement servi dans l’armée israélienne, il est devenu clair pour eux qu’Israël était, en fait, dans un état d’urgence et engagés dans une guerre totale.

L’actrice a partagé : « Nous avons suivi les avis officiels émis par le gouvernement indien et avons contacté les ambassades indienne et israélienne pour obtenir des détails sur l’escalade de la situation à l’extérieur, qui nous ont été extrêmement utiles pour nous guider. Nous savions alors que ce ne serait qu’une question de temps avant que les vols soient annulés et que l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv soit fermé. Les batteries de nos téléphones s’épuisaient rapidement et nous commencions également à perdre notre réseau cellulaire. Se retrouver au milieu d’une guerre dans un pays étranger n’était pas quelque chose qu’aucun d’entre nous n’avait imaginé. »

Nushrratt a ensuite détaillé les mains secourables qui lui ont été adressées : « Mais c’est aussi à ce moment-là que de l’aide est arrivée pour nous de sources complètement inattendues : les appels de nos co-acteurs israéliens, les conseils des ambassades indienne et israélienne, le personnel aimable de l’hôtel. et, plus miraculeusement, un chauffeur de taxi qui nous a aidé de manière désintéressée dans cette période la plus difficile et la plus dangereuse de notre vie ! Nous avons rassemblé tout le courage que nous pouvions trouver et nous sommes relevés pour nous rendre d’une manière ou d’une autre à l’aéroport et prendre n’importe quel vol vers n’importe quel pays vers lequel nous pouvions parvenir. Notre voyage depuis notre hôtel de Tel Aviv n’a pas été facile, c’est le moins qu’on puisse dire… en priant tout le temps, en pleurant même parfois, nous nous sommes accrochés les uns aux autres pour avoir le courage de continuer, et d’arriver d’une manière ou d’une autre à l’aéroport Ben Gourion.

L’actrice a ajouté : « L’attente entre une formalité et l’autre pour embarquer sur un vol n’a jamais été aussi atroce… ce qui autrement aurait été une routine était quelques heures incertaines et complètement imprévisibles, c’est le moins qu’on puisse dire. À chaque petit report annoncé, nous désespérions encore plus, nos cœurs se serraient à nouveau… surréaliste est un mot très faible pour décrire ce que nous avons ressenti exactement lorsque nous avons finalement décollé. Ayant à peine échappé à une zone de guerre, je ne peux pas être plus reconnaissant aujourd’hui… Je suis de retour chez moi et en sécurité avec ma famille et mes proches. »

«Mais avec une expérience qui m’a rendu immensément reconnaissant pour la sûreté et la sécurité que nous tenons presque pour acquises. Je suis très reconnaissant envers le gouvernement indien, l’ambassade indienne et l’ambassade israélienne, pour leur aide et leurs conseils qui nous ont permis, moi et mon équipe, de revenir sains et saufs. Je voudrais également remercier du fond du cœur chacun de mes sympathisants pour leurs vœux et leurs prières pour ma sécurité », a-t-elle conclu.