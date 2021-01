Nushrratt Bharuccha a passé samedi à envoyer des ondes sensuelles aux fans sur les réseaux sociaux. L’actrice a publié des photos sur Instagram Stories où elle a réussi le jeu de style.

Dans une image, elle pose dans une courte tenue en deux pièces associée à des talons et des cheveux en désordre. Pour ajouter un élément de mystique à l’oomph, elle ne montre pas son visage dans l’image. «Travail en cours», a-t-elle écrit sur la photo.

Dans une autre photo, qui semble être un moment d’une récente séance photo, elle exhibe ses jambes toniques tout en posant sur une chaise. «Juste un samedi décontracté», a-t-elle écrit.

L’actrice a été vue dans « Chhalaang », réalisé par Hansal Mehta et avec Rajkummar Rao. Elle a en préparation « Janhit Mein Jaari » et « Hurdang » d’Omung Kumar, et joue également dans le film d’horreur « Chhorii ».

Il y a quelques mois, elle a changé l’orthographe de son nom. Lors d’une interaction avec Hindustan Times, elle a révélé la raison pour laquelle elle avait modifié son nom après avoir consulté un numérologue.

Nushrratt a déclaré: « Ce n’était pas parce que la vie était belle et que je voulais qu’elle soit meilleure. J’ai toujours voulu obtenir une consultation pour mon nom pendant très longtemps. J’ai rencontré un numérologue et ils m’ont expliqué la science. Je crois qu’un beaucoup dans l’univers et comment cela fonctionne via les énergies et les vibrations. Ils m’ont expliqué le potentiel de la nouvelle orthographe de mon nom et je l’ai fait. «