Nushrratt Bharuccha commence à tourner pour un projet non annoncé, taquine la photo en ligne ! | Films Actualités

New Delhi: Nushrratt Bharuccha, l’étonnant de Bollywood, a lancé aujourd’hui le tournage d’un projet non annoncé à Mumbai. L’actrice s’est tournée vers ses réseaux sociaux et a partagé une photo d’elle, l’air tout excité et ravi d’être « de retour sur les plateaux ».

Nushrratt a partagé une photo avec sa maquilleuse, sur laquelle elle a écrit, « Retour au tournage !!! Yay !!! »

Elle a également posté une autre photo, marquant le jour, sur laquelle elle a écrit, « Matin!!! »

Nushrratt a récemment commencé à doubler pour son autre projet à venir, « Chhorii », présenté comme un drame d’horreur. À première vue, l’actrice est super excitée de retourner sur les plateaux, après que les normes de verrouillage se soient assouplies.

Sur le plan du travail, Nushrratt sera ensuite vu dans ‘Ram Setu’, ‘Hurdang’, ‘Chhorii’ et le projet non annoncé.