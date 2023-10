Nushrratt Bharuccha, coincé en Israël lors d’une attaque du Hamas, sur son vol de retour

L’acteur Nushrratt Bharuccha, bloqué en Israël après qu’une attaque terroriste du Hamas ait déclenché une véritable guerre, est ramené en Inde. Des informations avaient précédemment indiqué que son équipe avait perdu le contact avec elle.

« Nous avons finalement réussi à entrer en contact avec Nushrratt et, avec l’aide de l’ambassade, elle a été ramenée chez elle en toute sécurité. Nous n’avons pas eu de vol direct, elle est donc sur un vol de correspondance pour rentrer chez elle. Pour sa sécurité, plus de détails ne peut pas être partagé, mais dès qu’elle atterrira en Inde, nous vous en informerons. Nous sommes soulagés et remercions Dieu qu’elle soit en sécurité et en route vers l’Inde », a déclaré l’équipe de l’acteur dans un communiqué. L’acteur de 38 ans s’était rendu en Israël pour assister au Festival international du film de Haïfa.

Mme Bharuccha était à Haïfa pour la première projection de son film Akelli. Le film présente également Tsahi Halevi et Amir Boutrous, des acteurs israéliens qui ont joué dans la populaire websérie Fauda.

Près de 500 personnes sont mortes jusqu’à présent dans les attaques à la roquette du Hamas contre des villes israéliennes et dans la contre-attaque de Tel Aviv.

Alors que les attentats terroristes ont été condamnés à grande échelle, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de venger ce « jour noir ».

« Le Hamas a déclenché une guerre brutale et perverse. Nous serons victorieux dans cette guerre malgré un prix insupportable », a-t-il déclaré hier.

Dans un communiqué publié au milieu des combats, l’État de Palestine a déclaré qu’il avait « mis en garde à plusieurs reprises contre les conséquences du blocage de l’horizon politique et de l’incapacité du peuple palestinien à exercer son droit légitime à l’autodétermination et à établir pour longtemps son propre État ».

Le Premier ministre Narendra Modi s’est dit hier « profondément choqué » par les informations faisant état des attaques terroristes en Israël. « Nous sommes solidaires avec Israël en cette heure difficile », a-t-il déclaré.

Les citoyens indiens en Israël ont été invités à rester vigilants et à respecter les protocoles de sécurité. « Veuillez faire preuve de prudence, éviter tout mouvement inutile et rester à proximité des abris de sécurité », a déclaré l’ambassade indienne dans un avis.