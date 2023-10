Nury, Kevin et Gil se tournent vers l’excuse salsa la plus faible de toutes pour leurs remarques racistes

Lorsque j’ai entendu pour la première fois une conversation secrètement enregistrée entre quatre des hommes politiques les plus puissants de Los Angeles, dans laquelle ils étaient en train de proférer toutes sortes d’absurdités racistes et conspiratrices, cela ne m’a pas vraiment surpris.

Les voix – Nury Martinez, alors membre du conseil municipal de Los Angeles, Gil Cedillo, alors membre du conseil, Kevin de León, membre du conseil, et Ron Herrera, alors président de la Fédération du travail du comté de Los Angeles – étaient familières. Les blagues cavalières anti-noirceurs sur les Oaxacaens ressemblaient à celles de certains de mes cousins ​​masculins lorsqu’ils étaient six Michelob Ultras dans une carne asada le dimanche. Les plaintes selon lesquelles Black LA aurait plus de représentation politique qu’elle ne le méritait, aux dépens de Latino LA, sont les mêmes injures que j’entends de la part de trop de Latinos qui devraient être mieux informés.

Mais ce qui m’était le plus familier était la façon dont ils exprimaient tout ce qui précède : en spanglish.

Comme certaines personnes sur cette cassette, ma langue maternelle était l’espagnol. Maintenant, je suis bilingue et j’utilise principalement l’anglais, même si l’espagnol s’infiltre inévitablement dans mon discours quotidien, principalement comme mots de remplissage. Parmi les personnes non hispanophones, je n’utiliserai consciemment l’espagnol que s’il y a un mot qui ne se traduit pas bien, ou pour faire valoir un point. Lorsque je suis entouré de personnes ayant le même bagage linguistique, l’espagnol signifie : « Hé, je suis sur le point de devenir réel maintenant », et ce que je dis ensuite est considéré comme plus important que si je l’avais dit en anglais.

J’ai donc immédiatement reconnu comment Cedillo, De León, Herrera et Martinez ont utilisé Spanglish comme arme sur la bande. Je l’écoutais en octobre dernier, me concentrant sur les phrases espagnoles parfois laides alors que mes collègues et moi nous préparions à raconter l’histoire qui allait bouleverser la politique de Los Angeles.

Un an plus tard, Los Angeles est toujours aux prises avec les conséquences – en partie parce que Cedillo, De León et Martinez sont en tournée de retour et de blanchiment que personne n’a demandé.

Gil Cedillo, alors membre du conseil municipal de Los Angeles, à gauche, et Kevin de León, membre du conseil municipal, assistent à la réunion du conseil municipal du 11 octobre 2022, peu de temps après la fuite de l’enregistrement audio raciste. (Gary Coronado/Los Angeles Times)

Cedillo poursuit la Fédération du travail du comté de Los Angeles et deux de ses anciens employés, alléguant une atteinte à la vie privée et une négligence et affirmant que la diffusion de l’audio lui a fait perdre des revenus et des offres d’emploi. De León, candidat à la réélection, a intenté une action en justice similaire, avec comme défendeurs uniquement les deux anciens employés.

Dans une interview avec mes collègues Brittny Mejia et David Zahniser, De León a qualifié ses commentaires sur la bande – ridiculisant le pouvoir politique noir à Los Angeles et comparant le fils de Mike Bonin, alors membre du Conseil, à un sac à main de luxe – de « ingénieux ».

Martinez, quant à lui, est la star de un nouveau podcast en quatre parties de LAist Studios cela lui permet de raconter sa version de l’histoire, mais non sans les réticences constantes de l’animatrice Antonia Cereijido.

Le trio truculent utilise tous la même carte de bingo fatiguée de politique de victimisation que Donald Trump garde dans sa poche de poitrine. Mais ils emploient également une nouvelle tactique pour affirmer que ce ne sont pas eux qui ont fait le mal, mais plutôt des gens comme moi.

Les poursuites de De León et de Cedillo contiennent le même passage, mot pour mot, alléguant que les commentaires en espagnol sur la bande « ont été sortis de leur contexte ou ont été mal interprétés de l’argot espagnol vers l’anglais par ceux qui n’avaient pas une compréhension complète de l’anglais. le sens, sans parler du contexte du terme.

Voici une phrase espagnole que vous ne pouvez pas sortir de son contexte, Kevin et Gil : pobrecitos.

Pauvres gars pathétiques.

D’après mon estimation approximative, l’espagnol ne représentait pas plus de 5 % de la fuite de l’hôtel de ville, et la majeure partie provenait de Martinez. Elle a utilisé des mots et des expressions de remplissage, comme quien sait que tanto (qui sait combien) et que (que). Elle employait l’espagnol pour complimenter l’amour de Cedillo pour sa fille : ‘tas loco con esta niña (Tu es fou de cette fille). Elle a porté un coup particulièrement approprié à l’ancien gynécologue de l’USC George Tyndall, récemment décédé alors qu’il attendait son procès pour crimes sexuels, en le décrivant comme un cochino. Cela signifie littéralement « cochon », mais cela impliquait « creeper », la façon dont elle l’utilisait.

Lorsque la conversation tourna vers Bonin, les gants Spanglish apparurent. Martinez méprisait son ancien collègue et n’avait donc aucun scrupule à saccager son fils noir si cela signifiait marquer des points lors d’une conversation privée. C’est pourquoi elle a décrit le jeune garçon comme un changuito — petit singe — et un négrito, qui se traduit par « petit mâle noir » mais a la connotation de « sombre ». C’est aussi pourquoi Martinez a prononcé le mot judos en affirmant que des politiciens juifs travaillaient avec des politiciens noirs pour baiser les Latinos, alors qu’elle aurait pu simplement prononcer leurs noms.

« La façon dont j’ai grandi avec ce mot, ‘parce changuito,‘ cela n’a rien à voir avec la couleur de la peau », a insisté Martinez. sur le podcast LAist Studios. «Cela a plus à voir avec le comportement. Vous êtes en quelque sorte juste en train de jouer. Elle a admis que le prononcer « était insensible. C’était méchant », tout en rejetant la faute sur son origine immigrée – elle est née aux États-Unis de parents originaires de l’État mexicain de Zacatecas.

« Je pense en espagnol, puis je parle en anglais », a déclaré Martinez à LAist. « Et donc mon vocabulaire vient du fait que j’apprends l’anglais. Et je pense que pour moi, ces mots [I uttered] ne sont pas destinés à blesser qui que ce soit, ni à paraître racistes du tout. Je pense que ce sont juste des mots avec lesquels j’ai grandi.

Hé, Nury : mes parents sont aussi nés à Zacatecas. J’ai aussi appris l’anglais. Mais je ne blâme certainement pas mon éducation chaque fois que je me trompe. Comme on dit au rancho quand quelqu’un fait trop d’efforts, «les échoste beaucoup de crème un ton taco« – vous mettez trop de crème sur vos tacos.

Kevin de León, membre du conseil de Los Angeles, et Nury Martinez, alors président du Conseil, se réunissent lors d’une réunion le 4 octobre 2022. Cinq jours plus tard, une conversation a été divulguée les impliquant, Gil Cedillo, alors membre du conseil, et Ron Herrera, alors président de la Fédération du travail du comté de Los Angeles. bouleverserait la politique de Los Angeles. (Irfan Khan/Los Angeles Times)

Alors que l’ancien président du conseil était de loin le pire délinquant en Spanglish, d’autres l’utilisaient également pour insulter. Cedillo a qualifié de moqueur Nithya Raman, membre du conseil de Los Angeles, de Martinez. camarade – une copine – pour énerver Martinez. De León a décrit l’ancien maire de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, comme un viejita — une petite vieille dame, utilisant également le terme pour Marilyn Flynn, l’ancienne doyenne de l’École de travail social de l’USC.

Lorsque tout le monde dans la salle a ridiculisé les Oaxacaiens à Koreatown, Cedillo les appelant « les petits », Herrera a déclaré que sa mère les appelait indiens – littéralement « Indiens », mais porteur du même sentiment parmi les Mexicains que l’insulte du Far West « Injun ».

Cedillo, qui a perdu sa candidature à la réélection au conseil municipal des mois avant la fuite de la bande, a donné une interview décousue plus tôt cette semaine à La Opiniónaccusant les socialistes démocrates d’Amérique, les dirigeants politiques noirs, ce journal, d’annuler la culture – essentiellement tout le monde sauf lui-même – pour son prétendu statut de paria.

« Notre communauté ne se soucie pas de ce qui a été dit [on the tape] parce qu’ils comprennent l’espagnol, notre culture et connaissent l’histoire », a-t-il déclaré dans l’interview.

Qui a besoin des Santa Anas quand vous avez tout cet air chaud incessant et ennuyeux ?

Que Cedillo, De León et Martinez prétendent être victimes d’une chasse aux sorcières alimentée par des gens qui ne comprennent pas les nuances de l’espagnol n’est pas seulement une mauvaise posture de salsa, c’est aussi une haine de soi dans ce qu’elle a de plus risible. Ils tentent de tirer parti de générations de haine que les Mexicains chauvins ont ressenties à l’égard des Américains d’origine mexicaine parce qu’ils sont censés ne pas bien parler espagnol, voire pas du tout. Ils essaient de dépeindre des gens comme moi, qui regardent de travers les Latinos qui prononcent des propos sectaires. mierda (merde) ce qu’ils ont fait, comme vendidos (à guichets fermés) qui ne sont pas de « vrais » Latinos et on ne peut donc pas leur faire confiance.

Si jamais les trois me parlent, je leur dirais sans détour : Pas de manche – littéralement, « ne tache pas » en espagnol de Mexico et au sens figuré, « Donnez-moi une pause ».

Puisqu’ils insistent tellement pour faire savoir au monde qu’ils sont les véritables gardiens de Cervantes, je vais suivre leur esprit et répéter ici quelques mots et expressions nuancés en espagnol mexicain qui sont à propos de tout cela. desmadre (désordre).

Tous les trois se pasan – dépasser les limites de la respectabilité.

Se faire. Ils ont pris des airs.

Ils sont sinvergüenzas — un nom merveilleux qui se traduit par « sans honte » – des gens sans honte.

Finalement, je n’ai pas besoin de traduire la phrase vaya con Diós, qui est entré depuis longtemps dans le lexique SoCal comme un moyen de faire ses adieux. Voici donc une autre phrase d’adieu, que de nombreux Angelenos ont apprise grâce à vous tous : Fuera.

Sortez d’ici.