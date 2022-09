Nuquer l’Ukraine serait une attaque contre l’OTAN, selon un sénateur américain — RT World News

Le sénateur Lindsey Graham a averti la Russie que l’utilisation d’armes nucléaires en Ukraine entraînerait des représailles massives de l’OTAN

La Russie utilisant des armes nucléaires en Ukraine serait l’équivalent d’une attaque contre “L’OTAN elle-même“, a déclaré jeudi le sénateur républicain Lindsey Graham, ajoutant qu’il rencontrerait un”catastrophique” réponse.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec le sénateur démocrate Richard Blumenthal du Connecticut, Graham a noté que dans une telle attaque, le rayonnement “ne se limiterait pas à l’Ukraine, vous irradiez des parties de l’Europe qui sont sous la bannière de l’OTAN.”

“Si jamais ce jour arrive – et j’espère et je prie pour qu’il n’arrive pas – [a nuclear strike] devrait être considérée par l’OTAN au sens large et les États-Unis comme une attaque de la Russie contre l’OTAN elle-même,” il a dit.

Si le président russe Vladimir Poutine utilisait des armes nucléaires en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés devraient concevoir un «accablant« réponse qui serait »catastrophique» pour Moscou, a déclaré Graham.

Graham et Blumenthal ont convoqué la conférence de presse pour dévoiler la législation bloquant l’aide étrangère à tout pays reconnaissant les résultats des référendums à Donetsk, Lougansk, Zaporozhye et Kherson, régions qui faisaient autrefois partie de l’Ukraine qui, plus tôt cette semaine, ont voté à une écrasante majorité pour faire partie de la Russie.















Les États-Unis et leurs alliés ont refusé de reconnaître les résultats, tandis que l’Ukraine s’est engagée à reprendre tous les territoires perdus, y compris celui de la Crimée, qui a voté pour rejoindre la Russie en 2014 à la suite du coup d’État soutenu par les États-Unis à Kiev.

Alors que le président ukrainien Vladimir Zelensky a admis en mars dernier qu’il était peu probable que Kiev fasse partie de l’OTAN, il a annoncé vendredi que le pays déposerait une demande accélérée pour rejoindre l’alliance militaire.

Andrey Yermak, chef du bureau du président pour l’Ukraine, et l’ancien secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ont dévoilé plus tôt ce mois-ci une proposition de “Kiev Security Compact”, un accord de type OTAN exigeant “garanties de sécurité» sous la forme d’importants engagements d’aide financière et militaire de la part des États occidentaux garants.

LIRE LA SUITE:

Pas de conflit nucléaire limité – ambassadeur de Russie

Le compact, qui serait «juridiquement et politiquement contraignant« oblige explicitement les États-Unis et l’Europe à défendre l’Ukraine »en cas d’agression», les mettant potentiellement en conflit direct avec la Russie.

Poutine a promis plus tôt ce mois-ci que la Russie utiliserait «tous les moyens» à sa disposition pour se défendre dans un scénario où son intégrité territoriale était menacée.