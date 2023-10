Nupur Sanon réagit à son premier film Tiger Nageswara Rao affrontant Ganapath de sa sœur Kriti : « C’est Sanon contre Sanon »

En parlant de l’affrontement entre Ganapath et Tiger Nageswara Rao, Nupur Sanon a déclaré que les deux films devraient bien fonctionner puisqu’il s’agit de « Sanon vs Sanon ».

La sœur de Kriti Sanon, Nupur Sanon, est prête à faire ses débuts avec Tiger Nageswara Rao avec Ravi Teja. Le film sortira en salles le 20 octobre. Fait intéressant, le film Ganapath de Kriti Sanon et Tiger Shroff sortira également à la même date.

Lors d’une récente conférence de presse, Nupur a réagi au choc au box-office et a déclaré « c’est Sanon contre Sanon ». En parlant de Ganapath et Tiger Nageswara Rao, Nupur a déclaré que les deux films devraient bien fonctionner. La vidéo de sa réaction devient virale sur les réseaux sociaux.

Montre:





Tiger Nageswara Rao met en vedette Ravi Teja, Nupur Sanon et Anupam Kher dans les rôles principaux et devrait sortir en salles le 20 octobre. S’adressant à ANI, Ravi a partagé sa partie préférée du film en disant : « Une chose est réelle (la vie) personnages et caractérisation du héros. Tous les personnages de la vie réelle.

Parlant de son travail dans les films de Bollywood, Ravi Teja a déclaré à l’ANI : « Je ne peux pas dire grand-chose, voyons ce qui se passera après cela. Si vous aimez tous ce film, appelez-moi.

Il a également révélé qu’il aimait les films de comédie classiques cultes du cinéaste chevronné Hrishikesh Mukherjee comme « Golmaal » et « Chupke Chupke ». Ravi Teja a déclaré : « J’ai adoré les vieux films de comédie de Hrishi Daa et Basu Chatterjee. Tous leurs films comme Golmaal et Chupke Chupke, je les adore.

À propos du film, l’acteur Anupam Kher a déclaré à l’ANI : « Notre film n’est pas basé sur ce qui est documenté sur Tiger Nageswara Rao, tout ce qui est décrit à son sujet n’est qu’une adaptation de ouï-dire et de rumeurs. C’est pourquoi le slogan dit « basé sur de vraies rumeurs ». J’ai joué un officier de l’IB dans 5 à 6 films au cours des 10 dernières années, mais l’approche de ce rôle était différente car il s’agit d’un film d’époque des années 70 et 80. »

Le réalisateur du film, Vamsee, a déclaré : « C’est un voleur au fond, mais qui écrira sur un voleur ? Depuis qu’il volait, on ne sait pas grand-chose à son sujet. Mais nous savons tous qu’il était à l’origine de certains des plus gros vols. (Avec les contributions de l’ANI)