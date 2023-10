Nupur Sanon parle du soutien indéfectible d’Akshay Kumar lors de son premier voyage

La première bande-annonce du film « Tiger Nageswara Rao » est sortie le 3 octobre. La bande-annonce pleine d’action du film pan-indien met en vedette la superstar du Sud Ravi Teja en tête. Mettant également en vedette Nupur Sanon, Gayatri Bhardwaj, Jisshu Sengupta et Anupam Kher, le réalisateur Vamsee sort le 20 octobre. Les acteurs du prochain film ont partagé quelques moments francs en parlant du film. Le film met également en vedette Nupur Sanon et Anupam Kher dans les rôles principaux et devrait sortir en salles le 20 octobre. S’adressant à ANI, Ravi a partagé sa partie préférée du film en disant : « Une chose est les personnages réels (de la vie) et le caractérisation du héros. Tous les personnages de la vie réelle. Parlant de son travail dans les films de Bollywood, Ravi Teja a déclaré à ANI : « Je ne peux pas dire grand-chose, voyons ce qui se passera après cela. Si vous aimez tous ce film, appelez-moi. » Regardez la vidéo pour en savoir plus.