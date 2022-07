Nuno Tavares sorti ? Arsenal lié à l’intérêt pour l’arrière gauche Sergio Gómez

L’ancien international portugais de la jeunesse Nuno Tavares pourrait déjà être absent du nord de Londres et des géants de la Premier League Arsenal après une seule saison aux Emirats, tout comme les Gunners pourraient l’être après des renforts à l’arrière gauche.

Les rapports de David Ornstein de The Athletic – cité par Fabrizio Romano – continuent de lier Arsenal à un intérêt sérieux pour le milieu de terrain polyvalent de Manchester City, devenu défenseur, Oleksandr Zinchenko, mais suggèrent maintenant que les Gunners suivent également l’arrière gauche partant du RSC Anderlecht, Sergio Gómez.

Arsenal explore les options pour un nouvel arrière gauche avec Sérgio Gomez et Oleksandr Zinchenko d’Anderlecht [reported by @David_Ornstein] dans la liste du club. 🚨⚪️🔴 #AFC Nuno Tavares pourrait partir au cas où un nouveau LB rejoindrait – l’Olympique de Marseille parmi les clubs que lui. — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 14 juillet 2022

Gómez, 21 ans, est un ancien produit de La Masia qui a pris vie en 2021-22 pour les géants belges lorsqu’il a marqué 5 buts et ajouté 12 passes décisives pour Paars-wit dans la Jupiler Pro League après son arrivée du SD Huesca où il a passé deux ans après avoir échoué à faire la différence avec les géants de la Bundesliga, le Borussia Dortmund.

Bien qu’il ait pris vie en tant qu’arrière gauche, Gómez a également vu le temps à la fois comme ailier gauche et comme 8 du côté gauche au milieu de terrain central au cours de sa jeune carrière, et cette même polyvalence tactique pourrait le mettre à la tête. de la file d’attente alors qu’Arsenal continue d’ajouter de la qualité en profondeur cet été sous la direction de Mikel Arteta.

Bien que Zinchenko ait un profil polyvalent similaire, les deux joueurs sont capables d’être utilisés de la même manière que James Milner de Liverpool, dont la propre adaptabilité tactique a prolongé sa durée de vie à Anfield sous Jürgen Klopp.

Un déménagement pour l’un, ou les deux, pourrait signaler la fin de la carrière de Tavares à Arsenal après son arrivée du SL Benfica la saison dernière.

Alors que Tavares a montré des périodes de qualité où son potentiel était évident et flagrant, son incohérence et sa propension à manquer d’équilibre dans son efficacité à la fois en tant qu’arrière latéral offensif et capable de protéger le dos, il est souvent devenu beaucoup trop dépendant de son athlétisme pour essayer de corriger ses erreurs; une notion qui a brûlé Arsenal à plus d’une occasion.

Si un déménagement était effectué pour Gómez, cela suggérerait sûrement que Tavares – qui serait suivi par l’équipe de Ligue 1 Olympique de Marseille – ne serait plus considéré comme la principale option de profondeur derrière l’international écossais Kieran Tierney et pourrait sauter sur l’occasion. pour tenter de relancer sa carrière dans le sud de la France.

