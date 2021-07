Nuno Tavares: Arsenal signe le défenseur de Benfica lors de la première signature du mercato estival | Actualités footballistiques

Arsenal a recruté le défenseur portugais U21 Nuno Tavares de Benfica.

Le joueur de 21 ans, qui est la première signature des Gunners de l’été dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 8 millions de livres sterling, rejoindra ses coéquipiers dans le nord de Londres une fois qu’il aura terminé sa période d’isolement.

Tavares est passé par le système des jeunes de Benfica et a disputé un total de 25 apparitions pour le club depuis ses débuts en équipe première lors de la victoire de la Super Coupe du Portugal contre le Sporting Lisbonne en août 2019.

« Quand j’ai terminé la saison, mon agent m’a dit qu’Arsenal s’intéressait à moi », a déclaré Tavares sur le site officiel du club.

« Au début, j’étais très heureux et après cela j’en ai rêvé, et [spoke about it] avec ma maman. J’étais tellement excité d’être ici, et maintenant je suis ici, je suis tellement heureux.

« Je suis tellement excité parce que c’est un grand club et pour moi en tant que jeune, c’est un plaisir d’être ici.

« Mickel [Arteta] et Edu m’a tellement aidé. Ils me parlent à chaque fois, m’appellent et je sens que les gens veulent de moi ici. J’aime ça parce que j’ai besoin de ce pouvoir et j’en suis très reconnaissant. »

« Nous souhaitons la bienvenue à Nuno dans le club », a déclaré le manager d’Arsenal Arteta.

« C’est un jeune joueur très prometteur qui s’est très bien développé avec Benfica ces dernières saisons et a également montré sa qualité en faisant partie des U21 du Portugal.

Image:

Nuno Travares (c) avec le manager d’Arsenal Mikel Arteta (l) et le directeur technique Edu



« L’arrivée de Nuno donnera à l’équipe une force et des options supplémentaires en défense, en particulier avec cette énergie sur le côté gauche du terrain.

« Nous attendons avec impatience l’arrivée prochaine de Nuno, son intégration dans la famille Arsenal et le fait de jouer devant nos fantastiques supporters. »

Le directeur technique Edu a déclaré : « Nuno est un jeune joueur talentueux qui était recherché par un certain nombre de clubs à travers l’Europe.

« Il fournira un soutien solide au poste d’arrière gauche. Nous attendons avec impatience qu’il grandisse et se développe avec nous et devienne un membre important de l’équipe première. »