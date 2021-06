Nuno Espirito Santo : Tottenham nomme l’ancien patron des Wolves comme nouvel entraîneur-chef | Actualités footballistiques

Tottenham a nommé Nuno Espirito Santo comme nouvel entraîneur-chef.

L’ancien patron des Wolves a signé un contrat de deux ans avec le club du nord de Londres mettant fin à leur longue recherche du successeur de Jose Mourinho.

Le nouveau directeur général du football des Spurs, Fabio Paratici, a dirigé la recherche du club d’un nouvel entraîneur-chef permanent et a conclu l’accord alors qu’il se rendait à Londres pour la première fois mardi.

La hiérarchie des Spurs s’est entretenue avec Antonio Conte, Mauricio Pochettino, Paulo Fonseca, Gennaro Gattuso et Julen Lopetegui depuis la fin de la saison de Premier League.

Nuno n’était pas candidat lorsqu’il a quitté les Wolves à la fin de la saison alors que les Spurs poursuivaient d’autres objectifs, mais est devenu le principal concurrent la semaine dernière.

« Lorsque vous avez une équipe de qualité et de talent, nous voulons rendre les fans fiers et en profiter », a déclaré Nuno sur le site Web du club des Spurs.

« C’est un immense plaisir et un honneur [to be here], il y a de la joie et je suis heureux et impatient de commencer le travail. Nous n’avons pas de jours à perdre et nous devons commencer à travailler immédiatement car la pré-saison commence dans quelques jours. »

« Tout d’abord, j’aimerais souhaiter la bienvenue à Nuno au club », a déclaré le président des Spurs, Daniel Levy. « Nous tenons à remercier nos supporters pour toute leur patience tout au long de ce processus.

« J’ai déjà parlé de la nécessité de revenir à notre ADN fondamental de jouer au football offensif, divertissant et Fabio et je pense que Nuno est l’homme qui peut prendre notre groupe de joueurs talentueux, embrasser nos jeunes joueurs et construire quelque chose de spécial . »

Image:

Nuno Espirito Santo a ramené les Wolves au football européen en se qualifiant pour le tournoi de la Ligue Europa 2019/20



« Le brief pour cette nomination a toujours été clair, nous voulions un entraîneur-chef qui puisse inculquer toutes les valeurs qui sont importantes pour ce club de football », a déclaré Paratici.

« Il suffit de regarder le temps de Nuno chez les Wolves pour voir sa capacité à prendre un groupe de joueurs et à mettre en œuvre un style adaptatif qui apporte le succès et permet aux joueurs de se développer et de prospérer. Nous sommes tous impatients de commencer dans ce que nous espérons être un moment réussi avec le club. »

Les Portugais ont amené les Wolves en Premier League en 2018 et les ont établis dans la première moitié – terminant deux fois septième et une fois qualificative pour la Ligue Europa – jusqu’à la saison dernière, où ils terminaient 13e.

Auparavant, il a effectué des séjours à Valence, Porto et Rio Ave, où il a dirigé l’équipe vers deux finales de coupe et une qualification pour la Ligue Europa pour la première fois de son histoire.

Analyse : Nuno est-il pragmatique ?

Paul Gilmour de Sky Sports News :

« L’attente est terminée pour les fans de Tottenham. La longue saga de l’été, la recherche de managers, a pris fin.

« Nous savons que lorsque Nuno a quitté les Wolves pour la première fois, il n’était même pas dans la pensée des Spurs. Ils ont essayé d’obtenir Antonio Conte, Paulo Fonseca, Gennaro Gattuso, entre autres.

« C’est le début d’une nouvelle structure complètement à Tottenham, avec l’arrivée de Fabio Paratici.

« Le bac aura un nom tout en haut: Harry Kane. S’il reste, tant mieux. S’il part, cela pourrait bien être une reconstruction complète de l’équipe. Nous savons que Man City est prêt à payer 100 millions de livres sterling pour Kane, Tottenham l’ont rejeté, mais ce n’est pas fini. On passe d’une saga à l’autre, et celle-là pourrait continuer tout l’été.

Image:

L’avenir de Harry Kane sera le premier élément dans le bac de Nuno



« Il y a la croyance au sein de Tottenham que Nuno peut jouer au football offensif. Vous parlez à des gens qui ont suivi les loups au fil du temps, et ils diront qu’il était pragmatique, mais il y a eu des nuits et des moments où cette équipe de Nuno s’est adaptée et est allée tuer sur les côtés.

« Nous savons qu’il a beaucoup joué au 3-5-2 contre les Wolves et qu’il pourrait peut-être tirer le meilleur parti de Matt Doherty. Les Spurs pensent que lorsqu’il a un effectif complet de joueurs, ses équipes peuvent jouer cette marque de football.

« Les gens parleront de la durée du processus, mais si c’est un succès, et après les deux premiers mois de la saison, il est sur la bonne voie, cela sera oublié assez rapidement. »