Nuno Espirito Santo: le manager des Wolves quittera le club à la fin de la saison de Premier League | Actualités du football

L’entraîneur-chef des Wolves, Nuno Espirito Santo, quittera le club après leur dernier match de la saison en Premier League contre Manchester United dimanche.

Les loups ont confirmé le départ de Nuno via une déclaration du club vendredi, déclarant que la décision avait été prise par « accord mutuel ».

Nuno part quatre ans après avoir pris la direction du club, après avoir rétabli le statut de Premier League de l’équipe et les avoir conduits à un quart de finale de la Ligue Europa en 2020.

Après quatre saisons au club, ce dimanche sera le dernier match de Nuno Espirito Santo à la tête des loups. Merci, Nuno. 🐺 – Loups (@Wolves) 21 mai 2021

« Depuis le premier jour où nous sommes arrivés à Compton, notre ambition était de faire un changement positif et de faire avancer ce club de football, et je suis fier de dire que nous l’avons fait chaque jour. Nous avons atteint nos objectifs, nous l’avons fait avec passion et nous l’avons fait ensemble », a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Tout d’abord, je tiens à remercier les supporters, qui ont tous joué un rôle si important en nous aidant à atteindre de nouveaux sommets pour les loups, et les habitants de la ville, qui nous ont embrassés et nous ont fait sentir chez nous.

«Je tiens bien sûr à remercier tous les membres du personnel de Wolves, pour leur soutien et leur engagement total, chaque jour.

«Plus important encore, je tiens à remercier chaque joueur avec lequel nous avons travaillé depuis le jour où nous avons commencé, pour leur fidélité, leur dévouement, leur travail acharné et leur talent. Ce sont eux qui ont rendu possible ce voyage incroyable pour nous.

« Dimanche sera une journée très émouvante, mais je suis tellement heureux que les fans soient de retour à Molineux et nous pourrons partager un dernier moment spécial ensemble, comme un seul pack. »

Plus à venir…